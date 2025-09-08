ByteDance: Người dùng TikTok ở châu Âu vượt mốc 200 triệu

Con số này tăng từ mức 175 triệu người năm ngoái, tính trên 32 quốc gia châu Âu.

Trên phạm vi toàn cầu, TikTok đã vượt mốc 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng. Nền tảng video ngắn này đang đặc biệt phổ biến trong giới thanh thiếu niên, trở thành một trong những ứng dụng phát triển nhanh nhất thế giới.

Tuy nhiên, tốc độ mở rộng cũng kéo theo nhiều thách thức về quản lý. Tại Mỹ, TikTok đối diện áp lực lớn từ chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump, người nhiều lần kêu gọi ByteDance thoái vốn khỏi hoạt động tại quốc gia này.

Ở châu Âu, công ty từng bị cơ quan bảo vệ dữ liệu Ireland – cơ quan giám sát chính của Liên minh châu Âu – phạt 530 triệu Euro (600 triệu USD) hồi tháng 5 vì vi phạm quy định về quyền riêng tư.

Bất chấp các vấn đề pháp lý, ByteDance vẫn duy trì định giá cao. Reuters hồi cuối tháng 8 đưa tin công ty chuẩn bị triển khai chương trình mua lại cổ phần nhân viên, qua đó định giá ByteDance ở mức hơn 330 tỷ USD.