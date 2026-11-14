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Cả đội tuyển Bồ Đào Nha mặc áo số 7 tri ân Ronaldo

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Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ dành sự tri ân đặc biệt cho Cristiano Ronaldo trong trận đấu với Đan Mạch ngày 14/11.

Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ dành sự tri ân đặc biệt cho Cristiano Ronaldo trong trận đấu với Đan Mạch ngày 14/11. Toàn bộ cầu thủ sẽ mặc áo số 7 khi bước ra sân, đồng thời trận đấu dự kiến tạm dừng ở phút thứ 7 để tôn vinh huyền thoại của bóng đá nước này.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, đây là ý tưởng được thống nhất sau cuộc họp giữa Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença, ban huấn luyện của HLV Jorge Jesus và nhóm đội trưởng đội tuyển. Bernardo Silva, Rúben Dias cùng Bruno Fernandes đều đồng thuận với kế hoạch tri ân người đồng đội từng có hơn hai thập kỷ cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Điểm nhấn của buổi lễ là hình ảnh toàn bộ các tuyển thủ Bồ Đào Nha cùng bước ra sân trong chiếc áo số 7, số áo gắn liền với tên tuổi Cristiano Ronaldo. Đặc biệt, trận đấu với Đan Mạch trên sân vận động Pedreira sẽ tạm dừng ở phút thứ 7 để các cầu thủ và khán giả cùng thực hiện màn tri ân dành cho cựu đội trưởng.

Cả đội tuyển Bồ Đào Nha mặc áo số 7 tri ân Ronaldo- Ảnh 1.

Cầu thủ Bồ Đào Nha mặc áo số 7 tri ân Ronaldo (Ảnh: IG)

Không chỉ có vậy, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha còn thực hiện một hành động giàu ý nghĩa tại trung tâm huấn luyện Cidade do Futebol. Căn phòng số 201, nơi Ronaldo thường xuyên lưu trú mỗi khi tập trung đội tuyển, được giữ nguyên và không bố trí cho bất kỳ cầu thủ nào khác trong đợt hội quân lần này.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Bồ Đào Nha tập trung sau khi Ronaldo chính thức tuyên bố khép lại hành trình thi đấu quốc tế. Việc giữ trống căn phòng quen thuộc được xem như cách Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của siêu sao 41 tuổi.

Trong 23 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, Ronaldo có tổng cộng 234 lần ra sân và ghi 146 bàn thắng. Anh là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha, đồng thời góp công lớn giúp đội bóng giành chức vô địch EURO 2016 và UEFA Nations League 2019, 2025.

Chiếc áo số 7, vốn gắn bó với CR7 trong phần lớn sự nghiệp quốc tế, cũng đứng trước một giai đoạn chuyển giao.

Với những hành động đặc biệt này, đội tuyển Bồ Đào Nha muốn gửi lời cảm ơn đến người đội trưởng đã dành phần lớn sự nghiệp để cống hiến cho màu áo quốc gia. Dù Ronaldo không còn hiện diện trong đội hình, dấu ấn của anh vẫn được lưu giữ tại đội tuyển, từ chiếc áo số 7 cho đến căn phòng quen thuộc ở trung tâm huấn luyện.

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

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