Cả gia đình mắc ung thư gan vì một chai dầu ăn: Cảnh báo loại dầu chứa chất nguy hiểm mà chính bạn cũng có thể đang dùng

Thời gian gần đây, trang tin tức Sohu của Trung Quốc đã đăng tải về một gia đình 3 người tại nước này cùng lúc phát hiện mắc bệnh ung thư gan , đây giống như lời cảnh báo mọi người hãy cẩn trọng trước lối sống sai lầm kẻo có ngày sinh bệnh.

Theo thông tin từ Sohu, người vợ trong gia đình trên tên là Xiaomei, sống tại một vùng nông thôn tại Trung Quốc.

Hàng ngày, Xiaomei ở nhà chăm sóc nhà cửa và nấu ăn cho chồng con. Cuộc sống gia đình đang vô cùng êm ấm, hạnh phúc thì cách đây không lâu, người chồng bỗng bị tiêu chảy kéo dài nhiều ngày, dùng thuốc cũng không thuyên giảm. Khi đến viện kiểm tra, kết quả xét nghiệm alpha-fetoprotein của người chồng rất cao, lên tới 560. Bác sĩ thực hiện nhiều xét nghiệm khác và kết luận anh đã mắc ung thư gan.

Điều này khiến Xiaomei vô cùng sốc. Tuy nhiên khi nói chuyện với bác sĩ, bác sĩ còn đề nghị cô và con trai cũng nên đi kiểm tra sức khỏe, kết quả bất ngờ hơn khi bản thân cô và con trai đều đã mắc ung thư gan ở các giai đoạn khác nhau. Nhận kết quả, cả 3 người trong gia đình đều ôm nhau khóc.

Vì sao 3 người trong gia đình Xiaomei đều mắc ung thư gan?

Sau khi tìm hiểu, nguyên nhân chính gây bệnh cho gia đình nhỏ này xuất phát từ loại dầu ăn họ đang sử dụng. Để tiết kiệm tiền, Xiaomei đã sử dụng lạc hỏng để tự ép dầu ăn, mặc dù mỗi lần ép không được nhiều dầu nhưng nếu chắt bóp thì vẫn đủ để sử dụng.

Xiaomei chia sẻ: "Những loại lạc chất lượng cao tôi thường đem bán với giá cao. Còn loại lạc hỏng, kém chất lượng, không bán được thì tôi dùng để chiết xuất dầu ăn".





Thực tế, thói quen sử dụng lạc mốc để tự ép dầu rất nguy hiểm bởi những loại ngũ cốc như lạc, ngô, khoai... khi bị mốc rất dễ chứa độc tố aflatoxin . Ngay từ năm 1993, aflatoxin đã được Cơ quan nghiên cứu quốc tế về bệnh ung thư (IARC) thuộc WHO đánh giá là chất gây ung thư tự nhiên và là một chất có độc tính cao.

Loại độc tố này có thể ảnh hưởng đến nhiều bộ phận của cơ thể, trong đó gan là cơ quan chịu tổn thương nhiều nhất. Ngoài ra, aflatoxin cũng khiến bệnh nhân mắc viêm gan B mãn tính tăng nguy cơ ung thư đáng kể.

Cảnh báo dùng dầu tự ép có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe gia đình

Trường hợp của gia đình Xiaomei là một lời cảnh báo về mức độ nguy hiểm của dầu tự ép. Ai cũng cho rằng loại dầu này được làm bằng tay nên rất an toàn. Nhưng thực tế là các loại dầu tự ép giá rẻ, bán trôi nổi trên thị trường thường tiềm ẩn nhiều vấn đề về an toàn thực phẩm. Vì rất nhiều lý do:

- Dầu tự ép không thể kiểm soát nguyên liệu. Để giảm bớt chi phí, không ít cơ sở sản xuất đã mua lạc, hướng dương... bị mốc. Nếu dùng những nguyên liệu bị mốc này để chiết dầu thì chắc chắn sẽ làm cho độc tố aflatoxin trong dầu ăn vượt quá tiêu chuẩn.

- Dầu tự ép không thể kiểm soát được quy trình sản xuất.

- Dầu tự ép không thể bảo quản được lâu, nếu bạn bảo quản không đúng cách thì aflatoxin cũng có thể xuất hiện.

Các chuyên gia cho rằng, loại dầu ăn tốt nhất nên sử dụng là các loại dầu có thương hiệu nổi tiếng, có bao bì rõ ràng và đã được kiểm định chất lượng của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, không nên tái sử dụng dầu ăn nhiều lần bởi khi dầu ăn bị đun nóng nhiều lần, không chỉ dinh dưỡng đã mất mà còn xuất hiện một số chất gây hại cho sức khỏe. Hơn nữa, dầu ăn lúc này đã chứa những cặn thực phẩm còn sót lại sau quá trình đun nấu mà mắt thường không nhìn thấy. Thường xuyên tái sử dụng dầu ăn, sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Nguồn: Sohu, Sina