Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cả gia đình mất ngủ vì trúng độc đắc gần 37 tỷ đồng

20-10-2025 - 21:21 PM | Sống

Anh M. trúng Jackpot 1 (độc đắc) nên báo cho người thân khiến cả gia đình mất ngủ cả đêm vì vui mừng.

Ngày 20/10, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) – Bộ Tài chính cho biết, đơn vị này đã trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay 1.253 trị giá 36,7 tỷ đồng cho anh N.V.M ở Thanh Hóa.

Cả gia đình mất ngủ vì trúng độc đắc gần 37 tỷ đồng- Ảnh 1.

Vietlott trao giải độc đắc gần 37 tỷ đồng cho anh M. ở Thanh Hóa và trao giải độc đắc hơn 10 tỷ đồng cho anh L. ở Hà Tĩnh. (Ảnh: Đại Việt)

Theo Vietlott , anh M. là chủ thuê bao Viettel, hiện sinh sống và kinh doanh tự do tại tỉnh Thanh Hóa. Anh thường xuyên tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, với thói quen mua 3 – 4 vé mỗi ngày và chọn số ngẫu nhiên.

Dãy số trúng thưởng lần này cũng là một trong những dãy số được anh chọn ngẫu nhiên trong ngày. Khi đang di chuyển trên đường, anh M. nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng nhưng chưa để ý đến số tiền trúng.

Về đến nhà, anh M. kiểm tra lại tin nhắn và dãy số trúng thưởng, lúc đó mới biết mình đã trúng giải Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55.

“Lúc đấy, tôi không kiềm nổi sự xúc động vì quá vui, nhưng vẫn chưa dám thông báo cho người nhà biết. Đến sáng hôm sau, khi Vietlott thông báo trên fanpage chính thức thì tôi mới cho gia đình biết. Người nhà lúc đầu cũng không tin, nhưng sau khi tôi đi lên làm hồ sơ nhận thưởng thì cũng đã tin là giải thưởng có thật. Gia đình ai cũng vui đến mất ngủ cả đêm đó”, anh M. nói.

Cả gia đình mất ngủ vì trúng độc đắc gần 37 tỷ đồng- Ảnh 2.

Tấm vé trúng độc đắc của anh M. (Ảnh: Đại Việt)

Ngoài ra, Vietlott cũng đã trao giải độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35 kỳ quay số 209, trị giá 10,2 tỷ đồng, cho anh P.Đ.L – một người dân sinh sống tại tỉnh Hà Tĩnh.

Anh L. hiện làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại địa phương. Kỳ quay số mà anh trúng diễn ra vào trưa thứ Bảy, tuy nhiên do thường xuyên tham gia chơi và từng trúng nhiều giải nhỏ, anh không để ý đến tin nhắn thông báo trúng thưởng.

Theo lời kể của anh L., tối hôm đó anh đi ăn uống cùng bạn bè nên cũng không kiểm tra kết quả. Sáng hôm sau, khi lướt Facebook và thấy thông tin có người trúng giải độc đắc, anh mới mở ứng dụng Vietlott để kiểm tra và bất ngờ phát hiện chính mình là người may mắn đó.

Anh L. cho biết, với số tiền trúng thưởng, anh sẽ chăm lo cuộc sống cho bố mẹ, mở rộng hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, anh cũng dành một phần để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội để chia sẻ may mắn đến cộng đồng.

Tại lễ trao thưởng, với tinh thần trách nhiệm xã hội, hai người trúng thưởng đã trao tặng tổng số tiền 550 triệu đồng để hỗ trợ các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Khách lần đầu chơi xổ số miền Nam trúng 14 tờ vé số, Tây Ninh lại "nổi đình nổi đám" sau vụ 34 tỷ độc đắc

Theo Đại Việt/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dùng Việt “kêu trời” vì Canva và loạt ứng dụng đồng loạt gặp sự cố

Người dùng Việt “kêu trời” vì Canva và loạt ứng dụng đồng loạt gặp sự cố Nổi bật

Thêm 1 chiêu lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện khiến nhiều người mất tiền

Thêm 1 chiêu lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện khiến nhiều người mất tiền Nổi bật

Khách Tây hát quan họ Bắc Ninh được khen nức nở, cộng đồng mạng bất ngờ khi biết danh tính: Họ là ai?

Khách Tây hát quan họ Bắc Ninh được khen nức nở, cộng đồng mạng bất ngờ khi biết danh tính: Họ là ai?

21:17 , 20/10/2025
Ưng Hoàng Phúc nhập viện

Ưng Hoàng Phúc nhập viện

20:59 , 20/10/2025
Nhà nghiên cứu Harvard tiết lộ: 4 LỜI KHEN nhưng khiến con gái thiếu tự tin

Nhà nghiên cứu Harvard tiết lộ: 4 LỜI KHEN nhưng khiến con gái thiếu tự tin

20:48 , 20/10/2025
5 loại rau dễ "ngậm thuốc trừ sâu" nhất chợ, dân buôn né xa

5 loại rau dễ "ngậm thuốc trừ sâu" nhất chợ, dân buôn né xa

20:33 , 20/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên