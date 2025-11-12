Cá mập 13.000 tỷ USD đánh tiếng mở tài khoản, chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất thế giới

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa có phiên giao dịch tích cực với sắc xanh lan tỏa rộng dù thanh khoản chưa thực sự bùng nổ. hàng loạt cổ phiếu Bluechips tăng mạnh, thậm chí mức tăng trên 3% tương đối phổ biến trong nhóm vốn hoá lớn. VN-Index đóng cửa tăng hơn 38 điểm (+2,4%) lên trên 1.630 điểm trong khi VN30 tăng đến gần 51 điểm.

Mức tăng 2,4% đưa chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường tăng mạnh thế giới ngày 12/11. Phiên tăng mạnh thứ 2 liên tiếp mở ra kỳ vọng kết thúc nhịp điều chỉnh kéo dài từ giữa tháng 10. Trước đó, pha điều chỉnh khiến VN-Index có lúc đã mất đến 185 điểm (khoảng hơn 10%) từ đỉnh và lùi về vùng 1.580 điểm.

Trong giai đoạn điều chỉnh trước đó, nhiều cổ phiếu Bluechips đã chiết khấu khá sâu khoảng 20-30%. Điều này đã kích thích dòng tiền bắt đáy khi định giá thị trường nói chung và nhiều cổ phiếu về vùng hợp lý. Còn quá sớm để nhận định về một con sóng mới khi thanh khoản vẫn chưa thực sự dồi dào. Tuy nhiên, phiên tăng điểm với mức độ lan toả cao là một tín hiệu đáng mừng đối với nhà đầu tư.

Đặc biệt, thị trường chứng khoán Việt Nam còn vừa đón nhận tin vui khi Quỹ đầu tư toàn cầu Vanguard – một trong những tổ chức quản lý tài sản lớn nhất thế giới, hiện đang quản lý gần 13.000 tỷ USD, đánh tiếng đầu tư tại Việt Nam tại buổi làm việc với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tại Úc mới đây.

Phía Vanguard đã chia sẻ kế hoạch triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam sau khi thị trường được nâng hạng, bao gồm việc mở tài khoản giao dịch và tài khoản vốn gián tiếp . Đại diện Quỹ nhấn mạnh, quá trình thực hiện các thủ tục theo quy định mới sẽ là bước thử nghiệm quan trọng, giúp các nhà đầu tư toàn cầu có trải nghiệm thực tế về môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Trong nhận định mới đây khi thị trường bắt đầu có dấu hiệu tạo đáy, Dragon Capital đã chỉ ra điều đáng chú ý là sau những đợt sụt giảm mạnh, thị trường đều hồi phục lại mốc cũ dù nhanh hay chậm. Tương ứng, quỹ DCDS - quỹ cổ phiếu có lịch sử lâu đời nhất thị trường cũng cho thấy khả năng hồi phục ấn tượng và mức tăng trưởng vượt trội so với VN-Index trong cùng thời điểm.

Về triển vọng đầu tư, Dragon Capital cho rằng thị trường Việt Nam hiện hội tụ nhiều yếu tố nền tảng để duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2025–2026. Lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục vượt kỳ vọng với lợi nhuận của 80 doanh nghiệp do Dragon Capital theo dõi ước đạt mức tăng trưởng 21,3% trong năm 2025 và tiếp tục duy trì ở mức 16,2% trong năm 2026.

Bên cạnh đó, định giá thị trường đang ở mức hấp dẫn với P/E dự phóng cho năm 2025 chỉ khoảng 12,5–13 lần và 11 lần cho năm 2026 – thấp hơn so với nhiều thị trường trong khu vực, trong khi tốc độ tăng trưởng lợi nhuận lại nổi bật.

Ngoài ra, việc Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi sẽ mở ra cơ hội tái định giá (re-rating) lớn, khi dòng vốn quốc tế quy mô lớn có thể đổ mạnh vào thị trường, tạo động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Trước đó, tong bài viết trên trang Facebook cá nhân, ông Lã Giang Trung - CEO Passion Investment cho biết mỗi khi thị trường điều chỉnh, tâm lý bi quan lại bao trùm và nhiều lý do được đưa ra để giải thích cho đà giảm. Tuy nhiên, thực tế hiện nay không cho thấy lý do nào đủ lớn để bi quan. Trong khi thế giới đang dần bước vào chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ, Việt Nam cũng đang chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm với nhiều kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế và cải cách cơ cấu.

“Đặt cược ngược lại với đà tăng của thị trường chứng khoán Việt Nam lúc này gần như là đặt cược vào việc nền kinh tế sẽ khó đi đúng hướng. Cá nhân tôi tin rằng Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục thành công trong việc phát triển kinh tế như hơn 30 năm qua kể từ khi đổi mới và ra đời luật doanh nghiệp”, ông Lã Giang Trung nhận định.