Tôi năm nay 30 tuổi, vừa tổ chức đám cưới với bạn gái sau gần 3 năm tìm hiểu. Đám cưới của chúng tôi diễn ra khá vui vẻ, có sự góp mặt của đông đủ họ hàng, bạn bè và bà con hàng xóm. Vì hai gia đình đều sống ở quê nên mọi người rất tình cảm, ai cũng nhiệt tình đến chung vui, giúp đỡ bố mẹ tôi chuẩn bị cỗ bàn.

Sau đám cưới, tôi cùng bố mẹ và mấy người thân trong nhà ngồi bóc phong bì để kiểm đếm tiền mừng. Đây vốn là công việc quen thuộc sau mỗi đám cưới, nhưng hôm ấy lại xảy ra một chuyện khiến cả nhà nhớ mãi.

Trong số những chiếc phong bì, tôi bất ngờ thấy một chiếc ghi tên bác Phượng, người hàng xóm sống gần nhà tôi nhiều năm nay. Bác Phượng khá thân thiết với gia đình tôi. Từ trước đến nay, mỗi khi nhà có công việc, bác đều sang hỏi han, giúp đỡ. Hôm cưới tôi, bác cũng đến từ sớm để chung vui và chúc phúc cho hai vợ chồng.

Thế nhưng, khi mở chiếc phong bì của bác, cả nhà tôi đều ngạc nhiên vì bên trong hoàn toàn không có tiền. Bố tôi cầm chiếc phong bì lên xem lại, còn mẹ tôi cũng kiểm tra cẩn thận xem có phải tiền bị mắc ở đâu đó hay không. Tôi nghĩ có lẽ bác đã sơ suất, bỏ phong bì vào hòm mừng cưới nhưng lại quên cho tiền vào bên trong.

Mọi người lúc ấy có bàn tán đôi chút, nhưng không ai có ý trách móc hay suy nghĩ tiêu cực về bác. Bởi chúng tôi hiểu rằng chuyện nhầm lẫn trong lúc đông người, công việc bận rộn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn nữa, bác Phượng vốn sống rất tình cảm, gia đình tôi không có lý do gì để nghi ngờ hay đánh giá bác chỉ vì một chiếc phong bì.

Sau một hồi trao đổi, cả nhà thống nhất không kể chuyện này với bất kỳ ai. Chuyện tiền mừng cưới vốn khá tế nhị, nếu vô tình đến tai người khác, bác Phượng có thể sẽ cảm thấy ngại ngùng. Chúng tôi cũng không muốn vì một sự việc nhỏ mà làm ảnh hưởng đến tình cảm hàng xóm láng giềng bao năm.

Ảnh minh họa bằng AI

Tôi cứ nghĩ chuyện chỉ dừng lại ở đó. Nhưng hai ngày sau, một việc bất ngờ lại xảy ra. Hôm ấy, bác Phượng sang nhà tôi. Sau khi hỏi thăm hai vợ chồng mới cưới, bác chủ động nói chuyện với bố mẹ tôi và cả tôi về chiếc phong bì hôm trước.

Bác kể rằng hôm đám cưới, do vội vàng chuẩn bị đi sang nhà tôi nên bác cứ nghĩ mình đã bỏ tiền vào phong bì rồi. Đến hôm nay, khi dọn dẹp nhà cửa, bác mới phát hiện số tiền 1 triệu đồng vẫn nằm nguyên trong ngăn kéo. Lúc ấy, bác mới giật mình nhớ ra chiếc phong bì đã gửi mừng cưới mà chưa có tiền bên trong.

Bác bảo khi phát hiện ra chuyện này, bác ngại quá nên vội vàng sang nhà tôi để nói rõ sự tình. Bác cũng gửi lại số tiền 1 triệu đồng, mong gia đình thông cảm vì sự nhầm lẫn của mình.

Nhìn vẻ mặt có phần bối rối của bác, cả nhà tôi đều bật cười. Mẹ tôi liên tục nói bác không cần phải ngại, bởi chuyện này chẳng có gì to tát. Bố tôi cũng vui vẻ bảo rằng chúng tôi hiểu tính bác, không ai nghĩ ngợi gì về chuyện chiếc phong bì cả.

Hôm đó, bác Phượng còn ngồi lại trò chuyện với gia đình tôi một lúc lâu, không khí rất vui vẻ, thân tình.

Tôi nghĩ, sống gần nhau, điều quý giá nhất chính là sự chân thành, tin tưởng và cách mọi người đối đãi với nhau. Đôi khi, chỉ một chuyện nhỏ cũng đủ để thấy tình làng nghĩa xóm vẫn luôn đáng trân trọng đến nhường nào.

Tâm sự của độc giả!