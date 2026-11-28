Tại buổi họp báo ra mắt liveshow gần đây, ca sĩ Anh Thơ có những chia sẻ thẳng thắn về chuyện tình cảm và cuộc sống riêng. Nữ ca sĩ cho biết đôi khi cô tưởng tượng về một người đàn ông hoàn hảo để tự tạo niềm vui cho bản thân, thay vì đặt kỳ vọng vào thực tế.

"Tâm hồn người nghệ sĩ được phép mộng mơ. Đôi khi tôi ngồi tưởng tượng ra một người đàn ông hoàn hảo đến với mình để tự thấy vui, chứ không đòi hỏi thực tế phải có đích thực".

Nữ ca sĩ thấy việc sống trong tưởng tượng là rất bình thường vì cuộc đời không ai có được tất cả những điều mình muốn: "Cuộc sống này đâu ai cho ai hết tất cả. Tôi đã có sức khỏe, có con cái, có sự nghiệp như hôm nay là quá đủ rồi", Anh Thơ chia sẻ.

Mặc dù thỉnh thoảng tưởng tượng về bạn trai hoàn hảo nhưng thực tế, Anh Thơ không hề cô đơn ở đời sống thực nữ ca sĩ cho biết, cô vẫn đang có người yêu. Anh Thơ hước cho rằng người nghệ sĩ phải có tình yêu mới có thể sống vui vẻ. Tuy nhiên, cô không có ý định tái hôn hay tổ chức đám cưới.

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận, bản thân đôi lúc vẫn cảm thấy chênh vênh, cô đơn khi một mình gánh vác nhiều trách nhiệm trong cuộc sống. Tuy nhiên, cô không để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng lâu dài đến công việc. Với Anh Thơ, sau những chuyện buồn kể cả chia tay người yêu thì điều quan trọng là nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục làm việc.

Anh Thơ sinh năm 1976 tại Quảng Xương, Thanh Hóa. Cô là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc dân gian, cách mạng được khán giả yêu mến qua các ca khúc như Khúc hát sông quê, Tình ta biển bạc đồng xanh, Tình đất... Nữ ca sĩ tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó gắn bó với công việc biểu diễn và giảng dạy thanh nhạc.

Trong sự nghiệp, Anh Thơ từng thực hiện nhiều chương trình âm nhạc riêng, trong đó có liveshow Thơ năm 2022. Cô cũng thường xuyên kết hợp biểu diễn cùng ca sĩ Trọng Tấn. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ vẫn duy trì lịch diễn và công việc giảng dạy.