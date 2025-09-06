Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ca sĩ Đan Trường và vợ doanh nhân tái hợp sau 4 năm ly hôn?

06-09-2025 - 09:34 AM | Lifestyle

Sau khi đường ai nấy đi, ca sĩ Đan Trường và vợ cũ vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau.

Ca sĩ Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên kết hôn vào năm 2013 và đón con đầu lòng sau đó 4 năm. Chỉ sau 8 năm chung sống, cặp đôi thông báo đường ai nấy đi khiến cư dân mạng ngỡ ngàng. 

Mới đây, doanh nhân Thủy Tiên đăng tải hình ảnh mới bên chồng cũ là ca sĩ Đan Trường trên trang cá nhân. Cặp đôi mặc trang phục cùng tông màu trắng ngồi sát rạt, nhìn nhau tình tứ. Trong một bức hình, nữ doanh nhân còn không ngần ngại cầm lấy cánh tay của Đan Trường.

Khoảnh khắc thân mật này của cặp đôi đã nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn cho rằng cả hai đã nối lại tình xưa. Sau 4 năm đường ai nấy đi, Đan Trường và vợ cũ vẫn thường xuyên gặp gỡ. Cặp đôi khiến không ít netizen ngưỡng mộ vì giữ mối quan hệ tốt đẹp sau khi kết hôn. 

Ca sĩ Đan Trường và vợ doanh nhân tái hợp sau 4 năm ly hôn?- Ảnh 1.

Doanh nhân Thủy Tiên đăng tải hình ảnh thân thiết bên ca sĩ Đan Trường hậu ly hôn

Ca sĩ Đan Trường và vợ doanh nhân tái hợp sau 4 năm ly hôn?- Ảnh 2.
Ca sĩ Đan Trường và vợ doanh nhân tái hợp sau 4 năm ly hôn?- Ảnh 3.

Cả hai liền vướng nghi vấn đã tái hợp sau thời gian rạn nứt

Sau khi bố mẹ ly hôn, bé Mathis Thiên Từ sống cùng mẹ tại Mỹ. Cả hai vẫn thường đăng hình ảnh đi ăn, đi chơi cùng nhau với con trai. Cô từng chia sẻ: "Cả hai cùng nhau nuôi dạy và chăm sóc cho bé Thiên Từ có được cuộc sống tốt nhất về mặt tinh thần lẫn vật chất. Chuyện chia tay chẳng phải lỗi ở ai, vì thế, không nên căng thẳng với nhau, làm ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ.

Đối với một số người mặc định khi đã ly hôn thì không được thân thiết và tránh mặt nhau. Nhưng Tiên và anh Trường thì vẫn xem nhau như bạn bè tri kỷ, hỗ trợ nhau mọi mặt để cùng chăm lo mọi thứ tốt nhất cho đứa con chung là bé Thiên Từ". Tháng 12/2024, khi được hỏi về chuyện tái hợp Đan Trường, doanh nhân Thủy Tiên lên tiếng khẳng định cả hai là bạn tri kỷ của nhau. 

Ca sĩ Đan Trường và vợ doanh nhân tái hợp sau 4 năm ly hôn?- Ảnh 4.

Hậu chia tay, Đan Trường và Thủy Tiên giữ quan hệ tốt đẹp, cư xử văn minh

Ca sĩ Đan Trường và vợ doanh nhân tái hợp sau 4 năm ly hôn?- Ảnh 5.

Trước khi ly hôn, cặp đôi đã có một con trai chung là bé Mathis Thiên Từ

Đan Trường được xem là giọng ca gắn liền với thanh xuân của nhiều khán giả. Suốt hơn 30 năm ca hát, anh không chỉ chinh phục công chúng bằng chất giọng ngọt ngào, đầy nội lực mà còn gây ấn tượng với diện mạo trẻ trung, được ví như “nam thần không tuổi” của làng nhạc Việt.

