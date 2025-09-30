Ca sĩ Đức Phúc gửi tặng 1 tỷ đồng

Ca sĩ Đức Phúc vừa thông báo trên trang cá nhân, anh cùng cùng công ty Đức Phúc Entertainment đã ủng hộ 1.000.000.000 đồng để hỗ trợ bà con đồng bào chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão Bualoi gây ra. Hành động này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia khó khăn với cộng đồng của nam ca sĩ. Trên trang cá nhân, Đức Phúc bày tỏ: “Cầu mong bão lũ sớm qua đi thật nhanh, bà con mình đều bình an vượt qua thời điểm khó khăn này.” Hành động đẹp này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ và khen ngợi từ khán giả và cộng đồng mạng.

Ảnh chụp màn hình

Bão Bualoi, với sức tàn phá mạnh mẽ, đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương, khiến hàng ngàn người dân rơi vào cảnh khó khăn. Số tiền ủng hộ từ Đức Phúc sẽ góp phần hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau thiên tai. Đây không phải lần đầu tiên Đức Phúc tham gia các hoạt động thiện nguyện. Anh từng nhiều lần hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, từ học bổng cho học sinh nghèo đến quyên góp cho các quỹ từ thiện, khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ không chỉ tài năng mà còn giàu lòng nhân ái.

Khán giả luôn dành cho Đức Phúc tình cảm đặc biệt bởi sự chân thành, giản dị và nỗ lực không ngừng nghỉ của anh. Từ một thí sinh The Voice Việt Nam, Đức Phúc đã vươn lên trở thành một trong những giọng ca hàng đầu với phong cách âm nhạc riêng biệt. Trên mạng xã hội, người hâm mộ không ngừng bày tỏ sự yêu mến qua những bình luận tích cực, gọi anh là “người truyền cảm hứng” không chỉ qua âm nhạc mà còn qua những việc làm ý nghĩa. Hành động ủng hộ 1 tỷ đồng lần này càng khiến khán giả thêm tự hào, củng cố hình ảnh một Đức Phúc gần gũi, ấm áp và đầy trách nhiệm với cộng đồng.

Với những đóng góp không ngừng nghỉ, Đức Phúc không chỉ là một ca sĩ tài năng mà còn là một tấm gương sáng về lòng nhân ái, lan tỏa giá trị tích cực đến xã hội.



