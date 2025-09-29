Ca sĩ Đan Trường thông báo

Trưa 29/9, đúng ngày dự kiến ra mắt MV "Có Ai Ép Ta Yêu Họ Đâu", ca sĩ Đan Trường bất ngờ thông báo trên trang cá nhân về việc hoãn ra mắt sản phẩm âm nhạc. Cụ thể anh viết:

Vừa qua, miền Trung và miền Bắc đã trải qua 2 cơn bão liên tiếp, để lại nhiều tổn thất và thiệt hại về người và của.

Đan Trường cùng Ekip HT Productions xin được gửi lời san sẻ và cầu mong bình an đến tất cả Bà con nơi đang bị ảnh hưởng của bão.

Theo kế hoạch MV "Có Ai Ép Ta Yêu Họ Đâu" sẽ được phát hành lúc 19:00 tối nay (29/09) nhưng Đan Trường Và Ekip xin phép tạm hoãn lịch lại đến ngày 01/10/2025 để nhường sự quan tâm cho những thông tin, hoạt động phòng chống bão. Và cùng hướng lòng mình về miền Trung – miền Bắc, nơi đang rất cần sự sẻ chia.

Dự định MV sẽ ra mắt ngày 01/10/2025. Và toàn bộ doanh thu của MV sẽ trích ra để góp 1 phần nhỏ cho Bà con nơi đang bị ảnh hưởng của bão.

Một lần nữa, Đan Trường và Ekip HT Productions xin gửi lời cảm thông sâu sắc ! Mong Bà con sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Trước đó, tong lúc người hâm mộ đang đếm ngược chờ đợi live concert kỷ niệm 30 năm ca hát, ca sĩ Đan Trường đã bất ngờ công bố đoạn teaser MV đầy kịch tính cho ca khúc mới mang tên "Đâu có ai ép ta yêu họ đâu", một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Theo kế hoạch, MV sẽ được phát hành lúc 19:00 tối 29/9. Tuy nhiên, do tình hình thực tế, miền Trung và miền Bắc đã trải qua 2 cơn bão liên tiếp, để lại nhiều tổn thất và thiệt hại về người và của. Đan Trường và ê kip quyết định hoãn ra mắt sản phẩm âm nhạc. Dòng thông báo của Đan Trường ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ.