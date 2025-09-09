Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đan Trường “dốc hết vốn liếng”: Chi 11 tỷ, mang 18 con ngựa nhập khẩu ra Hà Nội để tổ chức liveshow cuối cùng sau 30 năm ca hát

09-09-2025 - 10:57 AM

“Anh Bo” thú nhận sức khỏe không còn cho phép, nhưng vẫn quyết chơi lớn với concert kỷ niệm 30 năm, như lời tri ân cuối cùng với khán giả.

Chi 11 tỷ cho một đêm diễn, mang cả kỷ vật 30 năm ra triển lãm

Ngày 8/9, ca sĩ Đan Trường công bố liveshow Dấu ấn thanh xuân – chương trình khép lại chặng đường ca hát 30 năm. Đêm diễn dự kiến tổ chức ngày 1/11 tại Hà Nội, với sức chứa 10.000 khán giả. Nam ca sĩ tiết lộ anh và ê-kíp từng dự tính đầu tư vừa phải, nhưng con số cuối cùng đã “đội” lên đến hơn 11 tỷ đồng.

Đan Trường “dốc hết vốn liếng”: Chi 11 tỷ, mang 18 con ngựa nhập khẩu ra Hà Nội để tổ chức liveshow cuối cùng sau 30 năm ca hát- Ảnh 1.

Nam ca sĩ Đan Trường

Theo ca sĩ, chỉ riêng việc thuê 18 con ngựa nhập khẩu to, đẹp, dự kiến chở từ TP. HCM ra Hà Nội phục vụ cho một màn diễn cũng lên con số vài trăm triệu. Ngoài bỏ tiền túi, anh được sự hỗ trợ, giúp sức từ các đồng nghiệp, đơn vị hợp tác sản xuất.

"Đây là liveshow cuối trong sự nghiệp của tôi vì những năm tiếp theo có thể điều kiện sức khỏe và nhiều yếu tố khác không cho phép tôi làm thêm chương trình lớn nào nữa. Tôi cùng ông bầu Hoàng Tuấn dốc hết lực để đầu tư cho show kỷ niệm cột mốc 30 năm này", Đan Trường nói.

Ngoài phần biểu diễn với hơn 30 tiết mục, liveshow còn có triển lãm cá nhân của nam ca sĩ mang tên “Đan Trường – 30 năm thành tựu”, nơi trưng bày các giải thưởng, trang phục, poster và kỷ vật gắn liền với sự nghiệp của anh. Đây được coi như một không gian ký ức, nơi người hâm mộ có thể nhìn lại từng cột mốc đáng nhớ của “anh Bo”.

Sức khỏe không cho phép, nhưng vẫn hát như lần cuối để tri ân khán giả

Ở tuổi 48, Đan Trường thừa nhận anh gặp nhiều vấn đề sức khỏe, đặc biệt là đau xương khớp và rối loạn tiền đình kéo dài nhiều năm. “Tôi phải tập luyện rất nhiều để có thể đứng vững trên sân khấu, trình diễn trọn vẹn 30 tiết mục. Đây là liveshow cuối cùng, vì những năm sau sức khỏe khó lòng cho phép tôi làm thêm chương trình quy mô như vậy nữa”, anh nghẹn ngào.

Liveshow Dấu ấn thanh xuân sẽ đưa khán giả đi qua ba chương: từ những bản hit gắn liền với thế hệ 8x, 9x như Tình đơn phương, Kiếp ve sầu, Tình khúc vàng; đến các ca khúc dân ca – sử ca; và phần kết bằng loạt sáng tác mới từ nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, Tuấn Cry.

Dàn khách mời trải dài nhiều thế hệ nghệ sĩ: Cẩm Ly – “người bạn song ca vàng” của anh, Hòa Minzy, Quốc Thiên, Đen Vâu, Rhyder, và đặc biệt là bé Thiên Từ – con trai Đan Trường. Toàn bộ chương trình được đạo diễn Minh Vy giữ vai trò giám đốc âm nhạc.

Trong 30 năm ca hát, Đan Trường từng 7 lần liên tiếp nhận giải “Ca sĩ được yêu thích nhất” của Làn Sóng Xanh, gắn liền với thời kỳ hoàng kim của nhạc trẻ Việt. Liveshow lần này, với anh, không chỉ là một đêm nhạc mà còn là lời tri ân sâu sắc dành cho những khán giả đã đồng hành từ “Kiếp ve sầu” cho đến hôm nay.

Theo Trang Đào

