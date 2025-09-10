Đan Trường lần đầu tiết lộ về vấn đề sức khỏe đáng lo ngại: “Có những ngày tôi liên tục bị chóng mặt”

Theo báo Giáo dục và Thời đại, mới đây, tại buổi công bố liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát, Đan Trường tiết lộ anh đang phải đối mặt với vấn đề sức khỏe đáng lo ngại. Theo đó, nam ca sĩ cho biết ngoài bệnh xương khớp, anh còn mắc bệnh rối loạn tiền đình sai tư thế. Đây là một căn bệnh ít người biết tới nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng cuộc sống của anh.

Đan Trường đã có những chia sẻ về tình trạng sức khỏe trong buổi công bố liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát (Ảnh: VTC News).

VTC News dẫn lời của Đan Trường: “Có những ngày tôi liên tục bị chóng mặt, cảm giác lúc nào cũng như ngồi trên thuyền rất khó chịu. Nhiều lúc đang đứng hay ngồi yên cũng bất ngờ bị chóng mặt”.

Đan Trường cho biết thêm, tình trạng sức khỏe này khiến anh không dám tập vũ đạo mạnh. Ngoài những lúc đi diễn, anh hầu như dành thời gian để nghỉ ngơi tại nhà.

Ở tuổi 49, Đan Trường vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ với vẻ ngoài trẻ trung như thanh niên. Hiện tại, Đan Trường đang dồn hết tâm huyết chuẩn bị cho liveshow “Đan Trường 30 năm – Dấu ấn thanh xuân” sẽ diễn ra vào ngày 1/11 tới đây tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Đây là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nam ca sĩ, đánh dấu hành trình ba thập kỷ gắn bó với âm nhạc. Anh đã dành nhiều thời gian tập luyện cùng ê-kíp, chăm chút từng chi tiết từ âm nhạc, sân khấu đến cảm xúc. Anh kỳ vọng đêm diễn sẽ mang đến cho khán giả một hành trình ký ức, trọn vẹn và đáng nhớ.

Hiểu thêm về căn bệnh mà Đan Trường đang mắc phải

Rối loạn tiền đình là căn bệnh đang ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại (Ảnh minh họa).

Theo chia sẻ của Đan Trường trên VTC News, căn bệnh rối loạn tiền đình mà anh mắc phải không thể chữa trị dứt điểm mà cần phải có thời gian dài nghỉ ngơi.

Rối loạn tiền đình ngày càng trở thành vấn đề sức khỏe phổ biến trong xã hội hiện đại. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin, theo các nghiên cứu dịch tễ, khoảng 35% người trên 40 tuổi từng trải qua các triệu chứng liên quan đến bệnh lý này và con số ấy đang có xu hướng trẻ hóa.

Những người có nguy cơ cao mắc bệnh rối loạn tiền đình là người làm việc trong môi trường nhiều tiếng ồn, áp lực cao, ít vận động hoặc sống ở khu vực thời tiết thất thường.

Rối loạn tiền đình có thể biểu hiện đa dạng, từ chóng mặt, choáng váng, hoa mắt, nhạy cảm ánh sáng, ù tai, đến mất thăng bằng dễ ngã, thậm chí ảnh hưởng khả năng tập trung và gây lo lắng kéo dài. Những triệu chứng tưởng chừng đơn giản này nếu tái diễn thường xuyên sẽ tác động mạnh đến công việc và chất lượng sống, buộc người bệnh phải đi khám để có chẩn đoán và hướng điều trị kịp thời.

Các chuyên gia khuyến nghị, bên cạnh việc tuân thủ hướng dẫn y khoa, thay đổi lối sống đóng vai trò quan trọng giúp kiểm soát và giảm nhẹ triệu chứng. Người bệnh nên hạn chế sử dụng điện thoại, đọc sách khi di chuyển, tránh tiếp xúc tiếng ồn lớn, ánh sáng gắt, đồng thời duy trì thói quen vận động phù hợp để tăng cường tuần hoàn não. Một chế độ dinh dưỡng cân bằng, bổ sung rau xanh, trái cây, hạn chế chất kích thích và uống đủ nước mỗi ngày cũng góp phần cải thiện tình trạng.

Đặc biệt, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, phòng ngừa biến chứng nặng nề như tai biến mạch não.

Nhìn chung, rối loạn tiền đình không phải cấp cứu nguy hiểm tức thời, nhưng nếu chủ quan, bệnh có thể trở thành rào cản lớn đối với thể chất và tinh thần của người bệnh.