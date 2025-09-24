Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ca sĩ Hồng Nhung nhập viện phẫu thuật

24-09-2025 - 09:45 AM | Sống

Ca sĩ Hồng Nhung cho biết đây là một trải nghiệm không dễ dàng, song cô xem đó như một cột mốc để học cách lắng nghe cơ thể.

8 tháng trước, ca sĩ Hồng Nhung thông báo mắc bệnh ung thư vú. Trên giường bệnh, giọng ca 7x giữ tinh thần lạc quan, bày tỏ mong muốn được đóng góp vào công cuộc chống chọi ung thư. Dù bị bệnh, ca sĩ Hồng Nhung vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, phát hành sản phẩm mới trong thời gian qua.

Trên trang cá nhân, cô chia sẻ thông tin mới trải qua ca phẫu thuật nhỏ để điều trị chứng tay cò súng. Chứng bệnh này khiến ca sĩ Hồng Nhung gặp khó khăn trong việc sử dụng ngón tay, bị đau nhức và kém linh hoạt.

"Đây là một trải nghiệm không dễ dàng nhưng Hồng Nhung xem đó như 1 dấu mốc tiếp theo mà mình cần vượt qua để học cách lắng nghe cơ thể, trân trọng từng cử động giản dị nhất của đôi tay - nơi chứa đựng cả công việc, niềm vui và tình yêu âm nhạc của mình", cô viết.

Ca sĩ Hồng Nhung nhập viện phẫu thuật- Ảnh 1.

1 tuần trước, ca sĩ Hồng Nhung đã nhập viện để điều trị chứng tay cò súng

Ca sĩ Hồng Nhung nhập viện phẫu thuật- Ảnh 2.

Giọng ca 7x bị đau nhức, ngón tay kém linh hoạt vì chứng bệnh này

Trong bài đăng, ca sĩ Hồng Nhung cho biết sức khỏe có tiến triển tốt, bàn tay có thể cử động nhẹ nhàng. Cô đưa ra quan điểm cho rằng tinh thần tích cực chính là liều thuốc mạnh mẽ nhất. Giọng ca 7x chia sẻ: "Vết thương hồi phục nhanh, bàn tay đã có thể cử động nhẹ nhàng trở lại. Điều quý giá nhất chính là tình cảm, sự động viên của gia đình, bạn bè và đặc biệt là khán giả thân thương - những người đã luôn đồng hành, lo lắng và gửi lời chúc phúc cho Hồng Nhung trong suốt thời gian vừa qua.

Hồng Nhung tin rằng tinh thần tích cực chính là liều thuốc mạnh mẽ nhất. Đôi khi trong cuộc sống, ai cũng có thể trải qua những giai đoạn khó khăn, những thử thách bất ngờ. Quan trọng là chúng ta giữ 1 tâm thế bình tĩnh, tin vào sự hồi phục, cùng với tinh thần lạc quan nhất.

Ca sĩ Hồng Nhung nhập viện phẫu thuật- Ảnh 3.

Hồng Nhung cho biết sức khỏe có tiến triển tốt, bàn tay có thể cử động nhẹ nhàng

Ca sĩ Hồng Nhung nhập viện phẫu thuật- Ảnh 4.

Đối diện với biến cố sức khỏe, giọng ca 7x vẫn giữ tinh thần lạc quan

Tháng 3/2025, nhân dịp sinh nhật tuổi 55, ca sĩ Hồng Nhung bất ngờ chia sẻ rằng mình đã lập di chúc. Dù không tiết lộ chi tiết nội dung, nữ ca sĩ chỉ bày tỏ mong muốn sau khi nhắm mắt xuôi tay, một phần tro cốt của mình sẽ được thả xuống dòng sông Hồng.

Hồng Nhung cho biết: "Viết di chúc đối với tôi là một việc làm thiết thực và văn minh, mà bản thân tôi đã bắt đầu làm từ sau khi có con nhỏ.

Hồng Nhung uống thuốc giảm đau, treo mình 9m chỉ một tháng sau ca mổ

Theo Minh Ngọc

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Ca sĩ Hồng Nhung

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giáo sư Việt 41 tuổi lọt top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới 2025: Từng giảng dạy ở ĐH Johns Hopkins, đẹp trai "vạn người mê"

Giáo sư Việt 41 tuổi lọt top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới 2025: Từng giảng dạy ở ĐH Johns Hopkins, đẹp trai "vạn người mê" Nổi bật

Cơm suất phiên bản "sít rịt", 30 ngày không trùng món của 1 mom ở Hải Phòng: Lý do cho các con ăn theo phần cũng đáng để học theo

Cơm suất phiên bản "sít rịt", 30 ngày không trùng món của 1 mom ở Hải Phòng: Lý do cho các con ăn theo phần cũng đáng để học theo Nổi bật

Học phí ngót nghét cả nửa tỷ/năm tại trường quốc tế cũng không ngăn được màn đi học muộn để đời của Alpha kid Nami nhà "mom" Tuấn Dương

Học phí ngót nghét cả nửa tỷ/năm tại trường quốc tế cũng không ngăn được màn đi học muộn để đời của Alpha kid Nami nhà "mom" Tuấn Dương

09:39 , 24/09/2025
Quán quân Olympia từng được fan lấy tên đặt cho con, 17 năm sau một sự kiện hy hữu xảy ra

Quán quân Olympia từng được fan lấy tên đặt cho con, 17 năm sau một sự kiện hy hữu xảy ra

09:15 , 24/09/2025
Thu gì mà tới 117 nghìn đồng? - Một khoản tiền đầu năm khiến hội cha mẹ tranh cãi gắt, ai đúng, ai sai?

Thu gì mà tới 117 nghìn đồng? - Một khoản tiền đầu năm khiến hội cha mẹ tranh cãi gắt, ai đúng, ai sai?

08:45 , 24/09/2025
Máy bay vừa cất cánh 20 phút, cơ trưởng và tiếp viên bị khống chế: Một người hùng hạ gục 4 tên không tặc

Máy bay vừa cất cánh 20 phút, cơ trưởng và tiếp viên bị khống chế: Một người hùng hạ gục 4 tên không tặc

08:28 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên