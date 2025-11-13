Ca sĩ Khánh Phương có vai trò gì trong vụ vợ lừa đảo gần 5.000 tỷ đồng?

VKSND TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1983, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã xem xét trách nhiệm của chồng cũ và chồng hiện tại của Vũ Thị Thúy.

Theo cáo trạng, ông Mai Thanh Tùng (chồng cũ bị can Thúy) có dấu hiệu giúp sức. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định ông Tùng không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan điều tra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Với người chồng hiện tại là ca sĩ Phạm Khánh Phương (người đăng ký kết hôn với bị can Thúy), cơ quan điều tra kết luận ông Phương được vợ nhờ đứng tên Công ty Nam Nhật Khang và giao dịch mua cổ phiếu SJC (Công ty cổ phần Sông Đà 1.01).

Trên thực tế, nam ca sĩ này không tham gia quản lý, điều hành hay huy động tiền tại các công ty của bị can Thúy, cũng không biết nguồn gốc số tiền vợ chuyển là do phạm tội mà có. Vì vậy, cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với ông Phạm Khánh Phương.

Ca sĩ Khánh Phương cùng vợ - bị can Vũ Thị Thúy.

Quá trình giải quyết vụ án, theo cáo trạng, cơ quan tố tụng đã kê biên nhiều bất động sản của bà chủ Công ty Nhật Nam, trong đó có căn hộ chung cư số 2007 (tòa nhà The Prince, 19 Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM) do Thúy nhờ ông Phạm Khánh Phương đứng tên.

Các bất động sản khác bị kê biên gồm: 10 bất động sản tại Phú Quốc; 20 bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk; 24 bất động sản ở Thanh Hóa; 2 bất động sản tại huyện Mỹ Đức cũ (Hà Nội) và 6 bất động sản tại phường Tùng Thiện, Hà Nội.

72 tài khoản của cá nhân bị can Vũ Thị Thúy và các nhân viên cũng bị phong tỏa.

Cơ quan điều tra cũng phong tỏa tài khoản của Công ty Nhật Nam và các công ty liên quan với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng, đồng thời tạm dừng giao dịch hơn 800.000 cổ phiếu SJC của người có tên Lê Hà Phương và 10.000 cổ phiếu SJC của Công ty Nam Nhật Khang.

Theo VKSND TP Hà Nội, quá trình điều tra cho thấy, nhiều sơ hở trong việc cấp phép và quản lý hoạt động của các doanh nghiệp huy động vốn. Đây là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội. Viện kiểm sát sẽ kiến nghị các cơ quan hữu quan có giải pháp khắc phục, phòng ngừa.

Theo cáo trạng, năm 2019, Thúy thành lập Công ty Nhật Nam. Để có tiền chi tiêu, Thúy đưa ra các thông tin quảng cáo gian dối về việc Công ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty với nhà đầu tư.

Để tạo sự tin tưởng, Thúy mời các cá nhân là những người có uy tín, địa vị xã hội để giới thiệu, quảng bá về Công ty Nhật Nam nhằm thu hút vốn đầu tư.

Bị can cũng đưa ra mức cam kết lợi nhuận 7-8%/ tháng, được thu lãi sau 2 năm là 168-192% giá trị hợp đồng; đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho các nhà đầu tư, số tiền đầu tư càng lớn thì sẽ được hưởng ưu đãi càng cao.

Cơ quan điều tra cáo buộc có 10 người là thành viên Ban chiến lược Công ty Nhật Nam. Những cá nhân này không phải là thành viên sáng lập công ty, không góp vốn điều lệ trong công ty, không biết các dự án và lợi nhuận.

Tuy nhiên, họ tham gia và đồng ý thực hiện theo chỉ đạo của Vũ Thị Thúy để quảng bá, giới thiệu, phát triển thị trường, đào tạo, quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh (sale), phụ trách các văn phòng đại diện của công ty tại các tỉnh, thành phố trong cả nước để quảng bá các thông tin không đúng sự thật với khách hàng, nhằm tạo lòng tin cho họ tham gia ký hợp đồng, nộp tiền đầu tư.

VKS xác định, Vũ Thị Thúy ký các hợp đồng khống với giá trị hàng tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược cho các thành viên Ban chiến lược; chỉ đạo kế toán chuyển khoản tiền phân chia lợi nhuận “khống” cho các thành viên trên.

Sau cùng, các thành viên Ban chiến lược được hưởng tiền "hoa hồng" doanh số, "hoa hồng" xuyên suốt, tiền lương, thưởng từ công ty.

Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2020 đến 2023, Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm đã ký tổng hơn 43.000 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh, với tổng số tiền hơn 9.100 tỷ đồng.

Số tiền này, Thúy dùng hơn 4.100 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại gần 5.000 tỷ đồng bị Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Trong quá trình chiếm đoạt số tiền trên, Vũ Thị Thúy đã chỉ đạo các nhân viên kế toán thực hiện các lệnh rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của công ty Nhật Nam rồi chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để che dấu nguồn gốc.

Thúy bị cáo buộc đã dùng 120 tỷ đồng để mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có.