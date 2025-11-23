Ca sĩ Phi Vũ thông báo khẩn tình hình sức khỏe

Mới đây, ca sĩ Phi Vũ đã tới nhà danh hài Thúy Nga ở Mỹ và thông báo khẩn về tình hình sức khỏe.



Ca sĩ Phi Vũ

Anh nói: "Tôi đang bệnh nặng quá. Tôi bị bao tử nhưng nặng tới mức không ăn được gì hết nên hốc hác. Tôi phải xin lỗi Thúy Nga vì hôm qua không xuống chỗ Thúy Nga dự sự kiện được vì bao tử tôi đau quá, không chịu nổi. Tôi thấy chương trình vui quá nhưng đành chịu.

Tôi chưa đi khám bác sĩ nhưng tôi bị như này cũng nhiều lần rồi. Lần trước tôi bị cũng đi nội soi rồi và không ra bệnh gì nhưng giờ lại đau tiếp, đau quằn quại.

Mấy ngày hôm nay tôi không ăn uống được gì, mặt xanh lè xanh lét. Tôi biết Thúy Nga thích ăn ổi ăn xoài nên mua tặng Thúy Nga. Của ít lòng nhiều, Thúy Nga nhận lấy thảo".

Thúy Nga nghe vậy liền mời Phi Vũ ăn vú sữa cô bán và đợi cô lấy thuốc cho uống. Nhưng Phi Vũ từ chối vì không ăn được gì.

Anh tiết lộ suýt chết hai lần: "Tôi biết Thúy Nga có lòng nhưng tôi hiện không dám ăn gì. Tôi đến đây chỉ để xin Thúy Nga thuốc bao tử về uống.

Tôi không bị đau bao tử thường như mọi người mà nặng lắm. Hồi xưa tôi làm nail, ăn uống thất thường không theo bữa nên giờ loét nặng, mỗi lần đau là mệt mỏi, phát sốt, đổ mồ hôi, buồn nôn, ói mửa. Tôi còn sốt cao nữa.

Tôi suýt chết hai lần, phải vô bệnh viện cấp cứu. Tôi không hề rượu bia gì cả nhưng vẫn đau bao tử. Nguyên nhân chủ yếu do tôi ăn uống thất thường và lúc trước hay hút thuốc. Lúc trước tôi hút một ngày cả gói thuốc nhưng giờ bỏ bớt rồi, không dám đụng vào thuốc. Tôi nghe Thúy Nga nói có thuốc trị bao tử nên tới nhà Thúy Nga xin uống thử".

Thúy Nga nói: "Phải là người thân quen lắm tôi mới cho, thuốc đâu có cho bừa bãi được. Tôi cũng khá mát tay chữa bệnh cho thuốc vì má tôi làm bác sĩ. Hồi đó má tôi tưởng tôi theo nghề bác sĩ, ai ngờ lại làm nghệ sĩ".