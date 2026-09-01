Ca sĩ Việt hát 15 phút nhận 1.2 tỷ đồng: Loạt hit top 1 cả nước, nhan sắc được đề cử đẹp nhất thế giới

Theo nguồn tin trong ngành tổ chức sự kiện, cát-xê của Quang Hùng MasterD cho một show thương mại hiện đã lên đến 1,2 tỷ đồng/show. Mức giá này thường áp dụng cho một set diễn được đầu tư hoàn chỉnh, có thời lượng khoảng 15-20 phút với 3-5 ca khúc. Sau 10 năm hoạt động không ngừng nghỉ, Quang Hùng MasterD đang ở giai đoạn có nhiều dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp. Mức cát-xê được truyền tay trong ngành tổ chức sự kiện cho thấy nam ca sĩ đang được định giá ở nhóm nghệ sĩ có mức thù lao hạng A của Vbiz.

Quang Hùng MasterD hiện được nhiều nhà làm show săn đón và tạo điều kiện. Trong khoảng 2 năm qua, nam ca sĩ liên tục góp mặt tại các đại nhạc hội và sự kiện nhãn hàng. Lịch trình biểu diễn dày đặc khiến gần như không có tháng nào anh không chạy show. Tháng 6/2025, Quang Hùng MasterD là sao Việt duy nhất biểu diễn tại đại nhạc hội K-Star Spark ở Mỹ Đình, chung lineup với G-Dragon, CL, DPR IAN...

Quang Hùng MasterD là sao Việt duy nhất biểu diễn tại đại nhạc hội K-Star Spark ở Mỹ Đình

Tuy nhiên, mức cát-xê 1,2 tỷ đồng nói trên chỉ mang tính chất tham khảo, bởi đây là thông tin được truyền tay trong ngành tổ chức sự kiện. Cát-xê thực tế của nghệ sĩ ở từng chương trình phụ thuộc vào thỏa thuận riêng với nhà tổ chức, cũng như quy mô, tính chất và các yêu cầu cụ thể của mỗi sự kiện.

Sinh năm 1997 tại Thừa Thiên Huế, Quang Hùng MasterD bén duyên với âm nhạc từ khá sớm. Năm 2010, khi còn là học sinh, anh bắt đầu tự mày mò sáng tác. Ba năm sau, nam ca sĩ gia nhập HowFEEL Production, cùng nhóm bạn thực hiện các bản cover những ca khúc nổi tiếng rồi đăng tải lên mạng xã hội. Những sản phẩm này dần được cộng đồng mạng đón nhận, mở ra bước đi đầu tiên của Quang Hùng MasterD trên con đường âm nhạc. Năm 2015, tên tuổi anh được chú ý khi bản mashup cover 30 ca khúc Vpop thực hiện cùng Rum thu hút hơn 24 triệu lượt xem và gần 185 nghìn lượt thích tính đến hiện tại. Sản phẩm đưa Quang Hùng MasterD trở thành một hiện tượng mạng ở thời điểm đó.

Ba năm sau, anh thử sức tại sân chơi The Debut. Những sáng tác cá nhân như Thiệp Cưới Trên Bàn, Lỡ Lầm, Ký Ức, Tìm Lại Nỗi Nhớ, Xin Em Đừng Về Nơi Này hay Giá Như Anh Lặng Im giúp Quang Hùng MasterD ghi điểm với bộ ba giám khảo Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm và Đức Phúc. Tuy nhiên, sau chương trình, nam ca sĩ vẫn chưa thể biến sự công nhận về chuyên môn thành sức hút đủ lớn trên thị trường. Rời The Debut, Quang Hùng MasterD đầu quân về công ty của Only C. Đây cũng là giai đoạn anh có thêm cơ hội cọ xát và trau dồi khả năng sáng tác. Nam ca sĩ đứng sau một số ca khúc của các nghệ sĩ khác như Vì Yêu Là Nhớ của Han Sara, Em Lỡ Yêu Sai Anh của Jin Ju hay Là Bạn Không Thể Yêu của Lou Hoàng.

Thế nhưng, thành công ấy không kéo dài. Sau hai bản hit năm 2019, nam ca sĩ tiếp tục trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Theo những thông tin được chia sẻ, trong nhiều năm, Quang Hùng MasterD từng đi hát không cát-xê, thậm chí phải bán những ca khúc do chính mình sáng tác để có thể tiếp tục bám trụ tại TP.HCM và theo đuổi âm nhạc.

Năm 2020, Dễ Đến Dễ Đi ra mắt và nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội tại Thái Lan, Campuchia, Lào và Trung Quốc. Ca khúc đạt hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube và TikTok, giúp Quang Hùng MasterD xây dựng được lượng người hâm mộ đáng kể tại một số thị trường nước ngoài. Đáng chú ý, trong khi tên tuổi Quang Hùng MasterD tại Việt Nam thời điểm đó chưa thực sự bùng nổ, anh lại có cộng đồng người hâm mộ lớn tại Thái Lan. Từ tín hiệu này, nam ca sĩ và ê-kíp tiếp tục khai thác thị trường xứ chùa Vàng với Chỉ Còn Một Đêm, sản phẩm có sự góp mặt của rapper Thái Lan F.Hero. Ca khúc giữ phần lời tiếng Việt nhưng vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả Thái Lan.

Đây cũng là tiền đề cho một bước ngoặt khác trong sự nghiệp của Quang Hùng MasterD: tham gia Anh Trai Say Hi 2024. Tại chương trình, khán giả có cơ hội nhìn thấy một Quang Hùng MasterD gần gũi và khác biệt hơn. Cách nói chuyện có phần ngập ngừng, những biểu cảm tự nhiên cùng cá tính riêng giúp anh tạo được thiện cảm. Quan trọng hơn, sân chơi này tạo điều kiện để khả năng sáng tác và sản xuất âm nhạc của nam ca sĩ được thể hiện trước lượng khán giả lớn.

Catch Me If You Can, Trói Em Lại hay Tình Đầu Quá Chén trở thành những sản phẩm được chú ý. Trong đó, Catch Me If You Can từng vươn lên vị trí top 1 thịnh hành YouTube và là ca khúc hot nhất nhì Anh Trai Say Hi mùa 1. Tình Đầu Quá Chén do chính Quang Hùng MasterD sáng tác cũng chỉ mất khoảng hai tuần để đạt vị trí đầu bảng xếp hạng thịnh hành. Chương trình đồng thời giúp nam ca sĩ có thêm không gian phát huy cá tính âm nhạc. Những sáng tác của Quang Hùng MasterD được tiếp cận với lượng khán giả lớn hơn, qua đó giúp hình ảnh nghệ sĩ của anh trở nên rõ nét. Tại đêm trao giải, anh góp mặt trong nhóm nhạc toàn năng Best Five ở vị trí thứ 3 chung cuộc, bên cạnh HIEUTHUHAI và RHYDER.

Sau Anh Trai Say Hi, Quang Hùng MasterD "đổi đời", thu về lượng fan khổng lồ, dẫn đầu làn sóng thần tượng nghệ sĩ Việt. Anh tổ chức các fanmeeting quy mô hàng nghìn khán giả tại TP.HCM và Hà Nội, trong khi lượng người theo dõi trên mạng xã hội tăng lên đáng kể. Nam ca sĩ từng chia sẻ chương trình đã thay đổi mình rất nhiều. Nếu trước đó biệt danh “con ghẻ quốc dân” từng khiến anh chạnh lòng, thì sự đón nhận của khán giả sau chương trình trở thành động lực để anh tiếp tục theo đuổi âm nhạc. Ngoài các ca khúc trong chương trình, Quang Hùng MasterD tiếp tục có những sản phẩm được khán giả biết đến rộng rãi như Thủy Triều hay Ánh Mắt Biết Cười, với lượng xem từ hàng chục đến hàng trăm triệu trên các nền tảng.

Tinh Hà Say Hi 2026 tiếp tục ghi nhận thêm nhiều thành tích đáng chú ý của Quang Hùng MasterD trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Từ 50 Cuộc Gọi Nhỡ, Mộng Duyên, SECRET, ba tiết mục có sự góp mặt của nam ca sĩ đều từng vươn lên vị trí top 1 Nhạc thịnh hành trên YouTube Music Charts Việt Nam. Mới đây, LAVIEM với sự góp mặt của Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều, CoolKid và CAPTAIN BOY tiếp tục tạo được hiệu ứng. Ngày 9/9, tiết mục đạt top 1 Video YouTube Music Videos Daily, đồng thời giữ vị trí top 3 Trending trên YouTube Music Charts. Với phong độ hiện tại, Quang Hùng MasterD được dự đoán là gương mặt sáng giá cho vị trí Quán quân Tinh Hà Say Hi.

Trên mặt trận truyền thông, anh cũng nằm trong Top 10 Influencer có lượt tương tác và độ thảo luận cao nhất từ đầu năm đến nay, theo thông tin được cung cấp. Sức hút thương mại của nam ca sĩ trong năm 2026 cũng được thể hiện qua việc đồng hành cùng nhiều thương hiệu. Quang Hùng MasterD là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận lời mời chính thức từ đội đua Scuderia Ferrari tham dự chặng Pirelli Italian Grand Prix 2025 tại đường đua Monza, Italy vào tháng 9/2025.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc và thương mại, Quang Hùng MasterD mới đây còn được TC Candler gọi tên trong danh sách đề cử Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 ở bảng nam. Đây là thêm một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình của nam ca sĩ sinh năm 1997, sau nhiều năm hoạt động âm nhạc với không ít giai đoạn thăng trầm. TC Candler là chuyên trang phê bình độc lập về điện ảnh và sắc đẹp của Mỹ, được biết đến với danh sách thường niên Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới dành cho cả nam và nữ. Các đề cử được công chúng trên toàn cầu quan tâm, trước khi danh sách Top 100 được công bố vào cuối năm. Việc Quang Hùng MasterD xuất hiện trong danh sách đề cử năm nay tiếp tục cho thấy sức hút của nam ca sĩ không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn mở rộng sang hình ảnh và độ nhận diện quốc tế.