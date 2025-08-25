Ca sĩ Việt lấy chồng Tây "nghèo", cho con học trường không tốn học phí: Nghe lý do mà nể!

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Phương Vy - quán quân Vietnam Idol 2007 còn được công chúng dành sự mến mộ khi có hôn nhân hạnh phúc một thập kỷ với chồng Tây. Anh tên là Sean Trace, từng trong lĩnh vực sản xuất phim.

Khác với suy nghĩ của nhiều người, thời điểm quen nhau, chồng Tây của Phương Vy chỉ là một giáo viên bình thường, không giàu có hay sở hữu gia tài bạc vạn. Bất chấp điều đó, cô vẫn bị anh chinh phục.

Phương Vy tiết lộ cô trúng "tiếng sét ái tình" chỉ vì một hành động của chồng. Khi Sean rơi vào cảnh khó khăn, không còn tiền trang trải sinh hoạt, anh đã quyết định nhịn đói để dùng số tiền còn lại mua thức ăn cho chú chó cưng.

Phương Vy cũng tâm sự rằng chồng cô là người bình thường, có xuất thân không hào nhoáng. Nhưng bù lại, anh là người rất có ý chí, không bao giờ từ bỏ mục tiêu. Trong khi đó, bản thân cô gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trước nỗ lực của ông xã khi bị đời vùi dập, nữ ca sĩ đã xúc động, luôn xem anh là động lực để mình cố gắng.

Hai vợ chồng có một cô con gái xinh xắn là bé Ailani. Khi xuất hiện trong một sự kiện mới đây, con gái Phương Vy thu hút sự chú ý và nhận nhiều lời khen ngợi với gương mặt xinh xắn.

Cho con học trường công bình thường, dạy con khéo

Để bé nói được tiếng Việt, Phương Vy cho Ailani học trường công thay vì quốc tế. Vợ chồng ca sĩ cũng thường đưa con tham gia các hoạt động dã ngoại, lớp workshop về nấu ăn, giao tiếp để bé dạn dĩ và có được tư duy rộng mở.

Được biết, Ailani hiện đang theo học một trường tiểu học ở quận 1 (TP.HCM). Đây là ngôi trường được đánh giá tích cực về cơ sở vật chất đến chất lượng giảng dạy với đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề. Nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới hội nhập quốc tế và xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện cho học sinh. Thành tích học sinh cao, chú trọng phát triển kỹ năng sống.

Ngoài học thuật, trường đã đạt nhiều thành tích phong trào đáng chú ý, bao gồm huy chương vàng đồng đội tại giải vô địch cờ vua các trường học Châu Á năm 2024, giải Xuất sắc trong Liên hoan phim tiếng Anh TPHCM năm 2024, và Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về việc triển khai hiệu quả kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong năm học 2024-2025...

Những thành tích này thể hiện nỗ lực của nhà trường trong việc đa dạng hóa hoạt động giáo dục, phát triển tài năng của học sinh ở cả lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và ngoại ngữ, góp phần khẳng định định hướng dạy-học đúng đắn và sự hội nhập của trường.

Năm 2025, trường cũng vui mừng đón nhận "Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn Trường học số". Với mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục thông minh, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, trường đã tiên phong trong việc triển khai các giải pháp số: từ quản lý điều hành, dạy học trực tuyến – kết hợp trực tiếp, quản lý học sinh, đánh giá kết quả học tập đến việc đẩy mạnh truyền thông, kết nối nhà trường – gia đình – xã hội.

Được biết, thực hiện theo luật Giáo dục 2019, toàn bộ học sinh trong các trường tiểu học công lập không phải đóng học phí. Vì vậy, các trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM cũng chỉ thu các khoản ngoài học phí như tiền ăn, tiền học tiếng Anh tăng cường, năng khiếu, kỹ năng sống...

Về dạy con, Phương Vy cho biết trên báo chí, giao tiếp chính là chìa khóa nuôi dưỡng mối quan hệ cha mẹ và con cái. Cô lắng nghe Ailani nói, trò chuyện mỗi ngày, giúp bé thấy được sự tôn trọng, thấu hiểu. Ca sĩ luôn nhắc con gái ngoài sự tài giỏi còn phải biết thương người. Ở nhà, giọng ca 8x dạy Ailani những việc nhỏ như biết nhường nhịn, chia đồ chơi với anh em. "Tôi nghĩ khi con có tấm lòng tử tế thì sau này sẽ sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn", Phương Vy cho biết.

Ca sĩ và chồng thống nhất dạy con những giá trị nền tảng như sự khiêm nhường, lòng nhân hậu, cách cư xử tinh tế và vẻ đẹp nữ tính truyền thống. Đồng thời họ cũng khuyến khích bé tự do khám phá, dám nói lên ý kiến và nuôi dưỡng sự độc lập trong suy nghĩ, hành động.