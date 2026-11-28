Thị trường nhạc số ghi nhận bước tiến quốc tế đáng chú ý của Vpop khi album đầu tay Ánh Sáng • Màn Đêm của GREY D chính thức vươn lên vị trí No.1 bảng xếp hạng Apple Music Top Albums tại Lào. Không dừng lại ở thành tích chung của album, hàng loạt ca khúc nằm trong dự án như hoá ra…, yêu em như… và đôi mắt kẻ tình si cũng đồng loạt phủ sóng trong Top 20 Apple Music Laos. Cột mốc này tiếp tục củng cố sức hút của đại diện Gen Z Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á, chứng minh tư duy sáng tác hiện đại và khả năng kết nối cảm xúc với khán giả không bị giới hạn bởi rào cản ngôn ngữ.

Album đầu tay Ánh Sáng • Màn Đêm của GREY D chính thức vươn lên vị trí No.1 bảng xếp hạng Apple Music Top Albums tại Lào

GREY D cho thấy sức hút tại khu vực Đông Nam Á, chứng minh tư duy sáng tác hiện đại và khả năng kết nối cảm xúc với khán giả không bị giới hạn bởi rào cản ngôn ngữ

Song song với những chỉ số ấn tượng của album mới tại thị trường quốc tế, các bản hit cũ trong sự nghiệp của nam ca sĩ vẫn duy trì sức bền đáng kinh ngạc trên các nền tảng phát trực tuyến. Tiêu biểu là bản solo debut Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa, dù đã ra mắt gần 4 năm nhưng vừa cán mốc 2 tỷ lượt xem tổng hợp trên mọi nền tảng vào đầu tháng 8/2026. Ca khúc thu hút hơn 6,4 triệu lượt tạo video ngắn, sở hữu MV đạt 80 triệu lượt xem trên YouTube và từng thiết lập kỷ lục là bài hát trụ hạng lâu nhất tại Việt Nam trên YouTube Music Charts với 14 tuần liên tiếp nằm trong bảng xếp hạng video nhạc hàng đầu trong tuần.

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa cám mốc 2 tỷ view trên các nền tảng

MV Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay đạt 80 triệu lượt xem trên YouTube và từng thiết lập kỷ lục là bài hát trụ hạng lâu nhất tại Việt Nam trên YouTube Music Charts với 14 tuần liên tiếp

Thành công kéo dài của Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa vốn là nền móng vững chắc định hình tên tuổi GREY D khi anh chính thức bước vào con đường hoạt động độc lập vào tháng 11/2022. Trước đó, nam nghệ sĩ được biết đến là thành viên chủ chốt của nhóm nhạc MONSTAR, đóng góp nhiều bản sáng tác được khán giả yêu thích như Giữ lấy làm gì, Có hẹn với thanh xuân hay Nếu mai chia tay. Sau khi ra mắt ấn tượng cùng màn kết hợp vaicaunoicokhiennguoithaydoi hợp tác với tlinh, GREY D phát hành maxi-single Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa mang màu sắc Pop, R&B kết hợp Lofi đặc trưng. Ca khúc lập tức vươn lên vị trí #1 Trending YouTube Music Việt Nam, giúp truyền thông và công chúng ưu ái dành tặng anh danh xưng "hoàng tử nhạc số".

GREY D được biết đến là thành viên chủ chốt của nhóm nhạc MONSTAR, đóng góp nhiều bản sáng tác được khán giả yêu thích

Nam ca sĩ được truyền thông và công chúng ưu ái dành tặng danh xưng "hoàng tử nhạc số".

Nhìn lại hành trình âm nhạc, GREY D liên tục duy trì hiệu suất trụ hạng và lượt nghe vượt trội trên các nền tảng trực tuyến. Năm 2023, anh trở thành nghệ sĩ Việt có lượng người nghe hàng tháng và tổng lượt nghe cao nhất trên Spotify Việt Nam với 113 triệu lượt streams cùng 5,2 triệu người nghe, đồng thời sở hữu 5 ca khúc lọt top nghe nhiều nhất năm bao gồm Đưa em về nhà, vaicaunoicokhiennguoithaydoi, Dự báo thời tiết hôm nay mưa, Có hẹn với thanh xuân và Để tôi ôm em bằng giai điệu này. Tiếp tục đà phát triển, đến tháng 4/2026, phần Side A: Ánh Sáng trong dự án album đầu tay của anh đã cán mốc 1 triệu lượt stream trên Spotify Vietnam. Ngay khi toàn bộ album Ánh Sáng • Màn Đêm gồm 13 ca khúc chính thức phát hành vào năm 2026, hai đêm concert cá nhân cùng tên của anh cũng nhanh chóng thông báo cháy vé toàn bộ.

Năm 2023, anh trở thành nghệ sĩ Việt có lượng người nghe hàng tháng và tổng lượt nghe cao nhất trên Spotify Việt Nam với 113 triệu lượt streams cùng 5,2 triệu người nghe

GREY D liên tục duy trì hiệu suất trụ hạng và lượt nghe vượt trội trên các nền tảng trực tuyến

GREY D hiện đại diện cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sở hữu khả năng sáng tác độc lập, tư duy chơi nhạc cụ tốt cùng định hướng âm nhạc tiếp cận số đông

GREY D, tên thật là Đoàn Thế Lân, sinh năm 2000 tại Quảng Ngãi, hiện đại diện cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sở hữu khả năng sáng tác độc lập, tư duy chơi nhạc cụ tốt cùng định hướng âm nhạc tiếp cận số đông. Bên cạnh những bản hợp tác nổi bật như Mưa tháng sáu (cùng Văn Mai Hương, Trung Quân), Thật tình (cùng 2pillz, Kimmese) hay Trái Đất ôm Mặt Trời (cùng Kai Đinh, Hoàng Thùy Linh), các sản phẩm solo như nhạt-fine hay Tình Yêu Chậm Trễ đều thể hiện rõ nét đặc trưng giai điệu dễ bắt tai, ca từ gần gũi. Việc album Ánh Sáng • Màn Đêm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Apple Music Lào một lần nữa khẳng định vị thế trụ hạng vững chắc của GREY D trên thị trường nhạc số hiện nay.

Ảnh: FBNV







