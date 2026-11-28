MC Khánh Vy là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt qua chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Bên cạnh công việc dẫn chương trình, cô còn là nhà sáng tạo nội dung được nhiều bạn trẻ yêu thích. Trên các nền tảng mạng xã hội, Khánh Vy thường xuyên đăng tải vlog về cuộc sống thường ngày, những chuyến đi, chuyện học tập, kinh nghiệm trau dồi tiếng Anh và các kỹ năng phát triển bản thân. Cách chia sẻ gần gũi, vui vẻ nhưng có chiều sâu giúp nội dung của cô nhận được sự quan tâm của đông đảo người theo dõi.

Mới đây, Khánh Vy đăng tải video với chủ đề "3 suy nghĩ mình đã thay đổi để cuộc sống nhẹ nhàng và dễ dàng hơn". Trong video, nữ MC chia sẻ những quan điểm cô đã điều chỉnh sau những trải nghiệm của bản thân. Không phải những lời khuyên quá cao siêu, các ý tưởng đều xuất phát từ cách mỗi người nhìn nhận cảm xúc, sự công nhận và những lời tự nói với chính mình. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt gần 400.000 lượt xem trên Facebook.

1. Cảm xúc là tín hiệu, không phải mệnh lệnh để hành động

Điều đầu tiên Khánh Vy nhắc đến là cách nhìn nhận cảm xúc. Theo nữ MC, đôi khi chúng ta có xu hướng hành động ngay khi một cảm xúc xuất hiện, chẳng hạn tức giận thì phản ứng, buồn thì vội vàng đưa ra quyết định hoặc lo lắng thì lập tức nghĩ đến những tình huống tiêu cực.

Tuy nhiên, Khánh Vy cho rằng cảm xúc đôi khi chỉ là một tín hiệu, không phải mệnh lệnh buộc chúng ta phải hành động theo. Việc cảm thấy buồn, giận dữ, thất vọng hay bất an không có nghĩa là phải lập tức phản ứng với những gì đang diễn ra.

Thay vì để cảm xúc dẫn dắt mọi quyết định, mỗi người có thể cho bản thân một khoảng dừng để nhận diện điều mình đang cảm thấy, tìm hiểu nguyên nhân và lựa chọn cách phản ứng phù hợp. Có những chuyện khiến chúng ta khó chịu ở một thời điểm nhưng khi bình tĩnh nhìn lại, cách giải quyết có thể hoàn toàn khác.

2. Học cách công nhận chính mình

Điều thứ hai Khánh Vy đề cập là sự công nhận mà mỗi người dành cho chính mình. Trong cuộc sống, không ít người thường chờ đợi lời khen, sự ghi nhận hoặc đánh giá tích cực từ những người xung quanh để cảm thấy bản thân có giá trị. Khi nhận được sự ủng hộ, họ cảm thấy vui vẻ và tự tin. Ngược lại, chỉ một lời chê bai hoặc thái độ không như mong đợi cũng có thể khiến họ nghi ngờ năng lực của bản thân.

Khánh Vy cho rằng việc học cách công nhận chính mình là điều quan trọng. Không phải lúc nào những nỗ lực của chúng ta cũng được người khác nhìn thấy, không phải thành quả nào cũng nhận được lời khen. Vì vậy, mỗi người cần biết ghi nhận những gì mình đã làm được, trân trọng quá trình cố gắng và không phủ nhận giá trị bản thân chỉ vì chưa nhận được sự công nhận từ bên ngoài.

Điều này không đồng nghĩa với việc ngừng lắng nghe góp ý hay không cần sự đánh giá của người khác. Quan trọng hơn là biết giữ cho mình một điểm tựa nội tại, để không hoàn toàn phụ thuộc vào ánh nhìn và nhận xét xung quanh.

3. Cẩn trọng với những điều nói đi nói lại với bản thân mỗi ngày

Điều cuối cùng cũng là nội dung được Khánh Vy dành nhiều thời gian chia sẻ trong video, đó là những lời chúng ta thường xuyên tự nói với chính mình.

Nữ MC đưa ra những ví dụ rất quen thuộc như: "Mình không đủ giỏi đâu", "Làm cái này kiểu gì cũng không thành công đâu". Những câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng nếu liên tục lặp lại, chúng có thể dần trở thành cách chúng ta nhìn nhận bản thân và những cơ hội xuất hiện trong cuộc sống.

Khánh Vy cho rằng mỗi người cần cẩn trọng với những điều mình nói đi nói lại với bản thân mỗi ngày. Bởi những lời tự nhủ ấy có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận chính mình, đánh giá hoàn cảnh và quyết định có dám thử sức với điều mới hay không.

Nếu thường xuyên mặc định bản thân không đủ khả năng, chúng ta có thể tự thu hẹp giới hạn của mình trước cả khi bắt đầu. Ngược lại, việc thay đổi cách đối thoại với bản thân, nhìn nhận những thiếu sót như điều có thể cải thiện và cho mình cơ hội thử sức sẽ giúp mỗi người có tâm thế cởi mở hơn.

Ba thay đổi trong suy nghĩ được Khánh Vy chia sẻ không phải những công thức để cuộc sống lập tức trở nên hoàn hảo. Đó là những điều nhỏ bé nhưng có thể giúp mỗi người bớt bị cảm xúc chi phối, không quá phụ thuộc vào sự đánh giá bên ngoài và ngừng tự tạo áp lực bằng những lời nói tiêu cực.

Có lẽ cũng bởi tính gần gũi và dễ áp dụng, những chia sẻ này nhận được sự đồng cảm của nhiều người xem. Thay vì đưa ra những lời khuyên mang tính giáo điều, Khánh Vy kể về những điều bản thân đã thay đổi, để mỗi người có thể tự nhìn lại cách mình đang đối xử với chính mình trong cuộc sống hằng ngày.