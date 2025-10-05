Các Bộ trưởng nói về biện pháp gỡ khó, đồng hành cùng địa phương thực hiện chính quyền 2 cấp

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh - Ảnh: VGP/NB

Sáng 5/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9/2025, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Theo chương trình, Hội nghị đã thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 9, quý III và 9 tháng đầu năm 2025; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện các nhiệm vụ được giao, cải cách thủ tục hành chính; tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Hoàn thành 85.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025

Liên quan đến vướng mắc của tỉnh Phú Thọ về Nghị định 144/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, Bộ Xây dựng đã thực hiện phân cấp cho các địa phương tự quyết định khu vực phát triển đô thị liên tỉnh trên cơ sở đồng thuận; trường hợp quy hoạch lớn hơn, các tỉnh cần thống nhất để báo cáo Chính phủ giao một địa phương chủ trì.

Về tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, tình hình mưa bão vừa qua đã ảnh hưởng đến tiến độ một số công trình trọng điểm, đặc biệt là các dự án thuộc mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường cao tốc như các tuyến ở Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng và tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu. Bộ Xây dựng đang đồng hành cùng các địa phương quyết tâm cao độ để hoàn thành mục tiêu 3.000km cao tốc trong năm nay.

Về mục tiêu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội, Bộ trưởng khẳng định có thể hoàn thành trên 82.000 căn trong năm 2025. Hiện, cả nước đang có 69 dự án nhà ở xã hội với khoảng 135.000 căn, Bộ Xây dựng bày tỏ mong muốn các địa phương cố gắng hoàn thành trên 18.000 căn trong năm nay để đạt chỉ tiêu 100.000 căn. Đặc biệt, Bộ trưởng cũng thông tin về gói tín dụng cho nhà ở xã hội tính đến hết tháng 8 năm nay các ngân hàng đã giải ngân được 19.700 tỷ đồng.

Cuối cùng, với kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi về giao thông kết nối Quốc lộ 24, Bộ Xây dựng đã bố trí hơn 2.400 tỷ đồng để thực hiện cho dự án này và đưa tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum vào kế hoạch đầu tư công trung hạn. Bộ đề nghị tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị sẵn sàng công tác đầu tư, khi được Quốc hội thông qua sẽ kịp triển khai.

Ông Trần Đức Thắng, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT)

Nhập liệu hơn 50 triệu thửa đất trước 15/12

Ông Trần Đức Thắng, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã báo cáo Chính phủ liên quan đến kiến nghị của Quảng Ninh về việc kéo dài thời gian cấp phép khai thác than. Ông Thắng khẳng định Bộ NN&MT sẽ xem xét kéo dài thời gian cấp phép khai thác không chỉ đối với than đá theo đề xuất của Quảng Ninh mà còn áp dụng cho các loại khoáng sản khác.

Tại cuộc họp, Bộ NN&MT cũng đưa ra cảnh báo khẩn cấp về cơn bão số 11 (Matmo), dự kiến đổ bộ vào sáng ngày 6/10 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, đồng thời, Bộ NN&MT kêu gọi các địa phương khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại khi cơn bão đi qua.

Bộ NN&MT báo cáo về quyết tâm của Chính phủ trong việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và đề nghị 21 tỉnh, thành phố ven biển quan tâm, thực hiện.

Liên quan đến những vướng mắc trong việc thực thi Luật Đất đai 2024, Bộ NN&MT cho biết cơ quan này đang trình Quốc hội thông qua Nghị quyết tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thực tế hiện nay.

Về việc triển khai phân cấp, phân quyền, ông Thắng thông tin, Bộ NN&MT đã có kế hoạch tái cơ cấu hệ thống khuyến nông và văn phòng đăng ký đất đai sẽ được thực hiện trong tháng 10/2025, theo đó sẽ chuyển giao chức năng và cán bộ trực tiếp về cấp xã.

Cuối cùng, với chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, hiện Bộ NN&MT, Bộ Công an cùng các địa phương đã triển khai công việc này hơn 1 tháng và tiến độ đang rất tốt. Dự kiến sẽ hoàn thành nhập liệu và kết nối dữ liệu cho khoảng 50 triệu thửa đất trước ngày 15/12/2025, phần còn lại sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại cuộc họp - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng trưởng cao nhất

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, nền kinh tế Việt Nam trong 9 tháng vừa qua đạt được những kết quả ngoạn mục. Ngành công thương tiếp tục là động lực chính với mức tăng trưởng. Đặc biệt, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ.

Thương mại trong nước và dịch vụ cũng ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, đảm bảo nguồn cung hàng hóa dồi dào và ổn định giá cả, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân và sản xuất, không có hiện tượng găm hàng, tăng giá tại các khu vực bị ảnh hưởng mưa bão, cung ứng xăng, dầu, điện cho nền kinh tế được đảm bảo.

Đặc biệt, hoạt động xuất nhập khẩu đã lập kỷ lục mới. Dự báo cả năm, kim ngạch có thể vượt mốc 900 tỷ USD và xuất siêu trên 20 tỷ USD, khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhận định tình hình 3 tháng cuối năm được dự báo còn nhiều thách thức do bất ổn từ thế giới, lạm phát và các rào cản kỹ thuật từ các thị trường nhập khẩu ngày càng gia tăng, Bộ trưởng đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Tiếp tục tập trung các giải pháp cấp bách, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống người dân; Đẩy mạnh cải cách thể chế, giải phóng mọi nguồn lực cho tăng trưởng; Hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai nhiệm vụ; Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm quốc gia; Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các thị trường trong và ngoài nước thông qua xúc tiến thương mại và tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Hai hiệp định là Hiệp định GCC (Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh) và MERCOSUR (Thị trường chung Nam Mỹ) sẽ được Bộ Công Thương khởi động đàm phán trong tháng này. Đặc biệt, trong tháng 10, đoàn công tác của Bộ Công Thương sẽ sang đàm phán FTA với Pakistan và quyết tâm trong 3 tháng đàm phán xong. Bộ Công Thương nhận định Pakistan là thị trường lớn với 240 triệu dân và rất phù hợp với các chủng loại hàng hóa của Việt Nam, Bộ trưởng thông tin.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng kiến nghị Chính phủ sớm công bố vị trí việc làm của chính quyền địa phương hai cấp (cả ở cấp tỉnh và xã) cũng như chủ trương tuyển dụng, bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự ở cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp xã. Bởi, hiện nay đội ngũ ở cơ sở còn 'mỏng' và chưa được đào tạo lại về chuyên môn.

Cuối cùng, Bộ trưởng đề nghị các địa phương điều chỉnh quy hoạch tỉnh sau hợp nhất phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia để đủ điều kiện tiếp thu và triển khai các dự án đầu tư trong thời gian tới. Đồng thời khẩn trương và chọn chủ đầu tư để triển khai các dự án trong quy hoạch ngành quốc gia trên địa bàn trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, công nghiệp và dịch vụ.