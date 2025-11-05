Các cá voi “xả” gần 2 tỷ USD Bitcoin ngay trước khi BTC rơi thủng 100.000 USD

Dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin đang ghi nhận xu hướng rút ròng liên tục trong vài phiên trở lại đây. Ghi nhận trong ngày gần nhất 4/11, các quỹ ETF Bitcoin hút ròng hơn 549 triệu USD. Đây là mức cao nhất trong vòng gần 3 tháng trở lại đây và đánh dấu phiên thứ 5 liên tiếp rút ròng. Tổng giá trị các quỹ ETF Bitcoin đã rút ròng trong 5 phiên gần nhất đạt gần 1,9 tỷ USD, tương ứng gần 2 tỷ USD Bitcoin đã bị bán ra.

Xu hướng hút vốn mạnh mẽ của các ETF Bitcoin diễn ra trong bối cảnh giá Bitcoin điều chỉnh. Thậm chí, giá BTC vừa có lúc thủng 100.000 USD vào sáng 5/11 theo giờ Hà Nội, kéo theo tâm lý bi quan lan rộng trong giới đầu tư. So với mức đỉnh kỷ lục đạt được chỉ một tháng trước, Bitcoin hiện đã mất hơn 20% giá trị.

Giá BTC xu hướng giảm trong vòng 1 tháng qua

Kể từ khi được chấp thuận tại Mỹ vào đầu năm 2024, các quỹ ETF Bitcoin đã tạo ra một cú hích lớn. Trong đó, BlackRock với iShares Bitcoin Trust (IBIT) có quy mô lớn nhất với 85,3 tỷ USD chuyên đầu tư vào Bitcoin. Một số tổ chức hàng đầu khác như Fidelity (FBTC) hay Grayscale (GBTC) cũng nhanh chóng cho ra mắt các quỹ ETF Bitcoun, thu hút hàng chục tỷ USD, đưa tổng tài sản do các quỹ ETF Bitcoin trên toàn cầu quản lý hiện đạt 145,3 tỷ USD.

Trên thực tế, giới phân tích cho rằng cú trượt giá mạnh của Bitcoin gắn liền với bối cảnh kinh tế Mỹ đang phát đi những tín hiệu đáng lo.

Các dữ liệu mới công bố cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ suy giảm tháng thứ tám liên tiếp trong tháng 10, trong khi thị trường chứng khoán thiếu sức bật. Cùng lúc, tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần khiến tâm lý nhà đầu tư thêm phần bất an.

Phát biểu thận trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell – người không cam kết sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 – càng khiến rủi ro vĩ mô được phóng đại, đẩy các tài sản đầu cơ như tiền điện tử vào thế khó.

Để lấy lại niềm tin, thị trường cần một chất xúc tác mới – có thể là tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ từ Fed, hoặc một bước tiến đột phá trong việc ứng dụng blockchain quy mô lớn từ các tập đoàn công nghệ.



