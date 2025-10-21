Các chủ xe biển số TP.HCM sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Công an tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai vừa công bố danh sách các trường hợp vi phạm giao thông bị phạt nguội trong thời gian gần đây, trong đó có một số lượng lớn xe ô tô mang biển kiểm soát TPHCM.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, trong khoảng thời gian từ ngày 16/8 đến 20/9/2025, hệ thống giám sát đã ghi nhận nhiều xe biển số TPHCM vi phạm các lỗi phổ biến sau:

Lỗi rẽ trái nơi có biển cấm: 50A-592.51; 50B-007.75; 50E-184.77; 51C-223.14; 51F-250.49; 51K-504.62; 51K-555.03; 51K-619.49; 51K-715.88; 51K-720.72; 51K-723.15; 51K-755.99; 51M-489.10; 51N-359.43; 52F-004.46; 52Y-654.56; 53A-476.37; 54C-099.95; 54D-032.48; 55D-065.35; 56A-281.49; 56F-088.08; 57C-415.35; 58D-249.94; 61H-278.47; 61K-311.40; 61K-434.87; 61M-028.23; 72A-654.56.

Lỗi vượt đèn đỏ: 51K-161.56; 51K-374.67; 51K-720.72; 52F-004.46; 53A-476.37; 54A-158.25; 61A-980.70; 61H-278.47; 72A-654.56.

Lỗi đi ngược chiều: 50A-249.94; 51K-379.52.

Lỗi rẽ phải nơi có biển cấm: 50H-648.98; 56F-088.08; 61A-980.70.

Tại Đồng Nai, từ ngày 16/9 đến 30/9/2025, Phòng Cảnh sát giao thông cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp xe biển số TPHCM vi phạm và sẽ gửi thông báo xử phạt theo quy định. Danh sách xe vi phạm dưới đây.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, hiện nay tình trạng người dân tập trung đông tại trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết phạt nguội đang gây quá tải và mất thời gian chờ đợi.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân:

- Chủ động tra cứu phạt nguội: Thường xuyên kiểm tra thông tin vi phạm của phương tiện trên các kênh chính thức.

- Xử lý tại nơi cư trú: Khi phát hiện vi phạm, người dân nên đến các đơn vị thuộc phòng Cảnh sát giao thông nơi mình có hộ khẩu thường trú để giải quyết. Việc này giúp giảm tải cho cơ quan chức năng ở địa phương khác và tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại.

- Yêu cầu hỗ trợ trực tuyến: Nếu cần hướng dẫn, người dân có thể gửi thông tin (nơi phát hiện vi phạm, địa chỉ, số điện thoại) đến email của Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt: phonghdttksgtdb.csgt@gmail.com.

Công an cũng lưu ý người dân về các quy định mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt tăng nặng cho nhiều hành vi:

Vượt đèn đỏ (ô tô): Phạt tiền từ 18.000.000 đến 20.000.000 đồng. Rẽ trái tại nơi có biển cấm (ô tô): Phạt tiền từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng.

Công an đề nghị người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông.