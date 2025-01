Các công ty chứng khoán 'lăng xê' nhóm ngành nào trong năm 2025?

5 chủ đề đầu tư chính của năm 2025

Khối phân tích Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV Research) dự báo vùng điểm hợp lý của VN-Index thời điểm cuối năm 2025 ở mức 1.460 điểm, tương ứng với mức tăng 16,7% của EPS bình quân các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HoSE, vùng P/E mục tiêu là 14,6 lần (theo cách tính P/E của Bloomberg), tương đương thời điểm cuối 2024 và thấp hơn bình quân 10 năm ở 16,6.

Bối cảnh vĩ mô năm 2025 tiềm ẩn nhiều bất định khi bắt đầu nhiệm kỳ mới của Donald Trump, có thể đi kèm với nhiều xáo trộn về dòng chảy thương mại, môi trường lãi suất và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Dù vậy, các phân tích của KBSV Research cho thấy năm 2025 nhiều khả năng sẽ ổn định về vĩ mô đối với Việt Nam ở góc độ tỷ giá (USD/VND tăng 1-2%), bên cạnh lãi suất (mặt bằng lãi suất huy động tăng nhẹ 0,3 - 0,5% ở nhóm ngân hàng quốc doanh). Kết hợp với mức tăng trưởng lợi nhuận ổn định của các doanh nghiệp niêm yết nhờ nền kinh tế tăng trưởng cao, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ có một năm khởi sắc.

Rủi ro và xu hướng biến động giằng co được dự báo sẽ còn duy trì trong quý đầu năm 2025, đặc biệt khi thị trường có các phản ứng tiêu cực với tác động thực tế từ các chính sách mới của tân Tổng thống Trump được thể hiện qua đà tăng của chỉ số DXY và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Mặc dù vậy, bất kỳ nhịp điều chỉnh đáng kể nào trong giai đoạn này sẽ là cơ hội để nhà đầu tư tích luỹ cổ phiếu cơ bản tốt ở vùng giá thấp.

Nguồn: KBSV Research

Các chủ đề đầu tư chính được KBSV lựa chọn cho năm 2025 bao gồm nâng hạng thị trường, làn sóng đầu tư công nghệ, đầu tư công, thu hút vốn FDI, tăng trưởng xuất khẩu.

"Chúng tôi tiếp tục lựa chọn các chủ đề đầu tư về nâng hạng thị trường, dòng vốn FDI và đầu tư công như đã đề cập trong các báo cáo trước, vì nhận thấy đây vẫn là những xu hướng chuyển dịch mang tính trung dài hạn và chưa có những diễn biến mới làm thay đổi quan điểm của mình. Bên cạnh đó, chúng tôi nhận diện và cập nhật thêm một số chủ đề đầu tư là làn sóng đầu tư công nghệ và xuất khẩu hưởng lợi", KBSV Research cho biết.

Từ góc độ triển vọng ngành, trong 2025, bộ phận phân tích doanh nghiệp của KBSV đánh giá tích cực đối với triển vọng các ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, bất động sản khu công nghiệp, dầu khí, bán lẻ, cảng biển, hàng không, dây dựng, điện, công nghệ và dệt may.

4 nhóm ngành tăng trưởng lợi nhuận vượt trội năm 2025

Trong báo cáo chiến lược phát hành đầu tháng 1/2025, Chứng khoán Maybank (MSVN) đã gọi tên 4 nhóm ngành tăng trưởng vượt bậc trong năm 2025.

The MSVN, lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng trưởng đồng đều hơn giữa các ngành vào năm 2025, sau hai năm biến động 2023-2024. Lợi nhuận toàn thị trường dự báo tăng 17,1% so với cùng kỳ, khi sự phục hồi tiêu dùng trong nước sẽ bù đắp cho sự suy giảm của nhu cầu bên ngoài. Trong đó bán lẻ, công nghệ thông tin, bất động sản dân cư và ngân hàng sẽ có khả năng vượt trội.

Với ngành ngân hàng, MSVN điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm 2024 xuống mức 16,2% (giảm 0,6 điểm phần trăm so với mức 16,8% dự báo trước đó), để phản ánh thực tế rằng nhiều ngân hàng niêm yết đã phải nới lỏng dự phòng thêm để đối phó với sự co lại của tỷ suất lợi nhuận ròng - NIM (do lãi suất cho vay giảm và lãi suất tiền gửi cao hơn) và quản lý tăng trưởng lợi nhuận.

Tuy nhiên, đơn vị phân tích kỳ vọng đà phục hồi kinh tế sẽ mạnh lên trong thời gian tới, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng lên 14-15% vào cuối năm 2025. Điều này sẽ bù đắp áp lực của NIM (vào nửa đầu năm 2025) và chi phí tín dụng (để xây dựng lại bộ đệm tổn thất tín dụng) trong thời gian tới. Cụ thể, Maybank dự báo tăng trưởng lợi nhuận ngành sẽ tăng tốc lên 19,4% trong năm 2025 và tiếp tục là động lực chính để tăng trưởng lợi nhuận của thị trường rộng hơn.

Với ngành bất động sản nhà ở, MSVN nhận thấy sự phục hồi không đồng đều giữa các nhà phát triển bất động sản niêm yết trong năm 2024 và điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng lợi nhuận ngành xuống mức âm 22,7% (so với mức âm 16,7% trong dự báo trước đó), do thiếu bàn giao sản phẩm.

Tuy nhiên theo công ty chứng khoán, khó khăn về thanh khoản (từ cuộc khủng hoảng bất động sản năm 2022) đã được "cách ly" - chỉ đối với một số nhà phát triển như Novaland, Hưng Thịnh. Còn lại, hầu hết các nhà phát triển đã quản lý để hồi sinh dòng tiền và kinh doanh. Các dự án gần đây như Vinhomes Cổ Loa, Dat Xanh Home Riverside và các quy định cấp phép mới, là những tín hiệu sớm cho thấy điểm uốn của thị trường bất động sản. Đơn vị phân tích dự báo lợi nhuận năm 2025 của ngành sẽ quay đầu tăng 22,8%.

Với ngành bán lẻ, MSVN điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm 2024 lên 276,2% (tăng gần 100 điểm phần trăm so với mức 187,8% trong dự báo trước đó), chủ yếu do cơ sở thấp của năm 2023. Đối với năm 2025, ngành này được dự báo tăng trưởng lợi nhuận sẽ chậm lại ở mức 35,1% do cơ sở cao của năm tài chính 2024, nhưng vẫn là ngành tăng trưởng nhanh nhất trên thị trường.

Với ngành công nghệ thông tin, với việc FPT đóng góp gần 95% tổng vốn hóa thị trường của ngành, Maybank cho rằng có thể không đạt được kỳ vọng trước đó nên giảm dự phóng tăng trưởng năm 2024 từ 26,8% xuống 23,4%. Nguyên nhân do thị trường Mỹ đang phục hồi muộn hơn dự kiến, quan hệ đối tác với NVIDIA cần thêm thời gian để hiện thực hóa và tăng trưởng của bộ phận giáo dục đang chậm lại từ cơ sở cao của những năm trước.

Tuy nhiên, đơn vị phân tích nhận định, nhu cầu dịch vụ công nghệ thông tin tại Mỹ sẽ tăng vọt trong những năm tới do các chính sách của Tổng thống Trump có khả năng thúc đẩy đầu tư địa phương. Trong khi đó, chuyển đổi số toàn cầu và cuộc đua đầu tư AI sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho FPT trong tương lai gần. Đối với năm tài chính 2025, Maybank dự báo FPT và ngành sẽ đạt tăng trưởng lợi nhuận lần lượt là 27,7% và 25,4%.