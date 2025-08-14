Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Các điểm nhà vệ sinh công cộng phục vụ Chương trình nghệ thuật tối 15/8 tại Hà Nội

14-08-2025 - 22:12 PM | Sống

Ban Tổ chức đã tăng cường hệ thống nhà vệ sinh công cộng phục vụ sự kiện tại 2 vị trí.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945" sẽ diễn ra lúc 20h ngày 15/8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội).

Đây là sự kiện quan trọng của thành phố Hà Nội, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9, chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của năm 2025.

Chương trình nghệ thuật có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Tấn Minh, nghệ sĩ Xuân Hinh, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Hoàng Hải, Văn Mai Hương... cùng gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên từ nhiều nhà hát và lực lượng nghệ thuật của thành phố và các đơn vị nghệ thuật Trung ương trên địa bàn Hà Nội.

Các điểm nhà vệ sinh công cộng phục vụ Chương trình nghệ thuật tối 15/8 tại Hà Nội- Ảnh 1.

Các điểm nhà vệ sinh công cộng phục vụ Chương trình nghệ thuật tối 15/8 tại Hà Nội- Ảnh 2.

Vị trí nhà vệ sinh được lắp đặt ở đường Lê Thánh Tông và vườn hoa Cổ Tân.

Để phục vụ người dân tham dự chương trình, Ban tổ chức đã bố 15 nhà vệ sinh lưu động tại 2 vị trí, gồm: 5 nhà vệ sinh công cộng tại vườn hoa Cổ Tân và 10 nhà vệ sinh công cộng tại khu vực đối diện vườn hoa 19/8 phố Lê Thánh Tông.

Theo Duy Anh

Đời sống pháp luật

