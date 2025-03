Các dự án cao tốc tại Khánh Hòa hiện ra sao?

Chiều 12/3, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công 2 công trình đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang và Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (dự án thành phần 1).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long (thứ 4 từ phải qua) nghe đơn vị chủ đầu tư báo cáo về cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (dự án thành phần 1).

Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang được khởi công đầu năm 2023 do Ban Quản lý dự án 7 - Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, ban đầu dự kiến hoàn thành cuối năm 2025. Công trình dài hơn 83 km, đi qua thị xã Ninh Hòa và 3 huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh.

Đến nay, dự án đã thi công hoàn thiện hơn 70km. Sản lượng thi công của dự án đạt hơn 91%, vượt tiến độ so với hợp đồng khoảng 11%. Ban quản lý Dự án 7 đang quyết liệt chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công gần 13km còn lại ở đầu tuyến, phấn đấu hoàn thành dự án vào dịp 30/4, vượt tiến độ 8 tháng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang chuẩn bị đưa vào khai thác dịp 30/4.

Dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có chiều dài khoảng 31,5km, đi qua 8 xã, phường của thị xã Ninh Hòa và do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 5.333 tỷ đồng. Dự án được chia làm 3 gói thầu xây lắp, trong đó gói số 1 do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thực hiện. Gói số 2 do Liên danh Phương Nam - Bắc Trung Nam - 168 Việt Nam thực hiện và gói số 3 do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thực hiện.

Đến nay, UBND thị xã Ninh Hòa đã bàn giao mặt bằng triển khai thi công thực tế ngoài hiện trường được 28,69km/31,5km (đạt 91,1%) với diện tích 210ha/228,17ha (đạt 92%). Hiện dự án còn vướng mặt bằng 16 đoạn, trong đó có 12 đoạn qua khu vực có nhà ở trên đất phải bố trí tái định cư và 4 đoạn qua khu vực không bố trí tái định cư.

Ông Đặng Hữu Tài - Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa - cho biết, các đơn vị thi công đang phấn đấu hoàn thành 20km đầu tuyến vào cuối năm nay theo chỉ đạo của Thủ tướng; đoạn còn lại sẽ hoàn thành vào năm 2026.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long (giữa) đề nghị quyết liệt, nỗ lực hơn nữa để đưa cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sớm đi vào hoạt động.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu trong việc giải phóng mặt bằng, thi công công trình, đặc biệt là dự án Đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Tuy nhiên, tại dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vẫn còn nhiều vị trí chưa bàn giao mặt bằng, sản lượng thi công còn thấp, chưa đáp ứng kế hoạch đề ra.

Phó Thủ tướng đề nghị địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu phải quyết liệt, nỗ lực hơn nữa mới có thể đáp ứng tiến độ hoàn thành các dự án thuộc danh mục 3.000km đường bộ cao tốc vào năm nay.