Các hãng hàng không tăng giá vé, phụ thu nhiên liệu như thế nào?

Theo khảo sát nhanh do Cục Hàng không Việt Nam vừa thực hiện với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực, có hơn 60% các hãng đã, đang hoặc dự kiến áp dụng tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh nâng giá vé kể từ trung tuần tháng 3-2026.

Nguyên nhân là do trong bối cảnh giá nhiên liệu hàng không thế giới tăng cao do ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, các hãng bay tăng phụ thu nhiên liệu, tăng giá vé nhằm bù đắp chi phí khai thác, qua đó duy trì hoạt động ổn định trong điều kiện chi phí đầu vào biến động mạnh.

Kết quả khảo sát cho thấy, xu hướng này diễn ra trên diện rộng tại các thị trường như châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, phản ánh áp lực chi phí vận hành tăng cao trong toàn ngành hàng không.

Về phương thức triển khai, các hãng hàng không hiện áp dụng hai hình thức chủ yếu.

Một là, không tách riêng phụ thu nhiên liệu mà điều chỉnh trực tiếp vào giá vé cơ sở, với mức tăng phổ biến từ 5 đến 20% tùy theo đường bay và hạng dịch vụ như Air France, Thai Airways, United Airlines;

Hai là, áp dụng phụ thu nhiên liệu riêng - một khoản thu bổ sung ngoài giá vé cơ bản - với mức điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến giá nhiên liệu, ví dụ như Malaysia Airlines, Batik Air, All Nippon Airways hay China Southern Airlines,… đã triển khai hoặc điều chỉnh tăng phụ thu với biên độ dao động từ khoảng 130.000 đồng đến trên 10 triệu đồng/vé, tùy theo cự ly bay và hạng dịch vụ.

Ngoài ra, Lufthansa và Korean Air còn áp dụng phụ thu nhiên liệu đối với vận tải hàng hóa, với mức tăng tính theo kg hàng.

Xét theo khu vực, các hãng tại Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)) ghi nhận mức tăng phổ biến từ 300.000 đồng đến gần 3 triệu đồng/vé; trong khi đó, khu vực Đông Nam Á và Nam Á có mức tăng thấp hơn, dao động từ 130.000 đồng đến khoảng 1,6 triệu đồng/vé.

Đối với các đường bay dài đi châu Âu và Bắc Mỹ, mức phụ thu phổ biến từ 1 triệu đến trên 5 triệu đồng, thậm chí cao hơn đối với hạng thương gia.

Đồng thời, đối với vận tải hàng hóa, một số hãng như Lufthansa và Korean Air áp dụng phụ thu nhiên liệu ở mức khoảng 17.000 - 40.000 đồng/kg.

Nguyên nhân chính của xu hướng trên là do giá nhiên liệu hàng không Jet A-1 tăng mạnh trong thời gian gần đây, đặc biệt có thời điểm giá nhiên liệu tăng đến 80% so với đầu năm, chủ yếu do lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và việc một số nhà máy lọc dầu giảm công suất hoặc tạm dừng để bảo trì.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh đường bay nhằm tránh các khu vực xung đột cũng làm gia tăng thời gian bay và mức tiêu hao nhiên liệu, qua đó làm tăng thêm áp lực chi phí đối với các hãng hàng không.

Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh phụ thu nhiên liệu được đánh giá là giải pháp ngắn hạn nhằm ứng phó với biến động chi phí. Tuy nhiên, xu hướng này đồng thời có thể làm gia tăng giá vé máy bay và chi phí vận tải trong thời gian tới.