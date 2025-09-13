Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Các nước đồng loạt áp đặt biện pháp trừng phạt Nga

13-09-2025 - 11:08 AM | Tài chính quốc tế

Anh, New Zealand, Nhật Bản và Liên minh châu Âu đồng loạt công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Chính phủ Anh thông báo bổ sung 3 cá nhân và 27 pháp nhân vào danh sách trừng phạt, đồng thời cấm 70 tàu thuyền Nga cập cảng nước này.

New Zealand hạ giá trần đối với dầu mỏ Nga xuống 47,6 USD/thùng và mở rộng danh sách trừng phạt với 19 cá nhân, tổ chức cùng 19 tàu thuyền liên quan đến cung cấp vũ khí hóa học và các hệ thống thanh toán thay thế. Nhật Bản áp đặt biện pháp với 52 tổ chức, 10 cá nhân Nga và 3 tổ chức Belarus, bao gồm hạn chế thanh toán và giao dịch vốn.

Các nước đồng loạt áp đặt biện pháp trừng phạt Nga- Ảnh 1.

Cờ Nga và cờ EU. (Ảnh: AA)

Liên minh châu Âu dự kiến công bố gói trừng phạt mới vào ngày 15/9 khi phối hợp cùng Mỹ - đánh dấu lần đầu tiên từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Trước đó, các nước phương Tây nhiều lần áp đặt biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến xung đột Nga - Ukraine. Moscow phản đối các lệnh trừng phạt này và đưa ra những động thái đáp trả.

