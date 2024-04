Các “ông lớn” Vinhomes, Ecopark đổ bộ, đất nền “cửa ngõ” TP. HCM được nhà đầu tư “săn lùng”

Dữ liệu nghiên cứu thị trường từ Batdongsan.com.vn cho thấy, thị trường nhà đất Long An đã ghi nhận một số tín hiệu tích cực về sức cầu nhờ “sóng” từ hạ tầng và động thái của các ông lớn.

Cụ thể, trong tháng 3/2024, lượng tin rao bán nhà đất Long An ghi nhận tăng 91% so với tháng trước. Nhu cầu tìm kiếm bất động sản Long An cũng tăng 88%. Trong đó, những khu vực đang có lượt tìm mua bất động sản tăng trưởng mạnh nhất Long An tháng vừa qua gồm huyện Đức Hòa, Cần Giuộc, Châu Thành, Bến Lức và Cần Đước.

Lượt tìm kiếm nhà đất Đức Hòa tăng 101%, huyện Cần Đước tăng 96%, huyện Châu Thành tăng 99% và huyện Cần Giuộc tăng 97%. Bên cạnh đó, nhu cầu tìm kiếm nhà đất các huyện còn lại như huyện Bến Lức, Thủ Thừa, TP. Tân An cũng tăng lần lượt từ 67-80% so với tháng 2 trước đó.

Cũng trong tháng 3, thị trường nhà đất Long An ghi nhận xu hướng hồi phục mạnh mẽ của hai phân khúc đất nền dự án và căn hộ Long An. Đây hiện đang là hai phân khúc dẫn đầu về nhu cầu tìm mua bất động sản Long An, xếp sau là loại hình biệt thự liền kề và đất nền phân lô.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, lượt tìm mua đất nền Long An tăng 109%, còn nhu cầu tìm kiếm chung cư Long An cũng tăng đến 110% so với tháng trước. Hiện tại, căn hộ là sản phẩm được quan tâm nhiều tại Long An, chỉ sau đất nền. Đất nền thổ cư rao bán trong dân có lượt tìm mua tăng 84% và biệt thự liền kề tăng 82% trong tháng vừa qua.

Trong khi Cần Giuộc, Châu Đức đang ghi nhận sự quan tâm mạnh với phân khúc đất nền, nhu cầu tìm kiếm căn hộ và biệt thự vẫn tập trung vào khu vực Bến Lức và Đức Hòa. Tháng vừa qua, giá đất nền Long An tiếp tục duy trì ổn định. Sản phẩm được chào bán nhiều trên thị trường dao động trong khoảng từ 12-23 triệu đồng/m2. Trong khi căn hộ vẫn giữ nguyên mức giá từ 21-24 triệu đồng/m2.

Thời gian vừa qua, nhiều dự án bất động sản “khủng” tại Long An dần lô diện, trong đó đang chú ý là Vinhomes sở hữu dự án khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa.

Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa có diện tích khoảng 197,2 ha, dân số dự kiến 40.000 người. Quy mô đầu tư bao gồm biệt thự, nhà liền kề, chung cư, đất nền tái định cư, nhà ở xã hội; các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 28.258 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Vinhomes cũng đang nhắm tới dự án khu đô thị mới Tân Mỹ có tổng diện tích 930,89ha tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hoà tổng mức đầu tư hơn 74.400 tỷ đồng và dự án Khu đô thị Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc. Dự án nằm ở phía Bắc Long An và cửa ngõ phía Tây TP HCM. Khu đô thị này có diện tích gần 1.090 ha, tổng vốn đầu tư 80.000 tỷ đồng.

Thực tế, không phải ngẫu nhiên mà các đại gia bất động sản chọn Long An làm “bến đỗ”. Có 70km tiếp giáp Tp.HCM, Long An được ví như “vùng đệm” kết nối Tp.HCM với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là nơi hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển, trong đó có lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, nhiều năm qua tiềm năng vẫn đang bị “bỏ ngỏ” trong chiếc áo chật hẹp mang tên hạ tầng. Đến nay, Long An mới thực sự được chú ý nhờ loạt động thái từ các doanh nghiệp lớn và các dự án hạ tầng giao thông được đầu tư bài bản.

Chia sẻ mới đây, ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Long An cho biết, thời gian qua, tỉnh Long An đã đạt nhiều kết quả nổi bật về KT-XH. Trong đó, quy mô kinh tế đứng đầu vùng ĐBSCL, chiếm trên 13% tổng quy mô của vùng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và bứt phá ở khu vực công nghiệp. Để tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, tỉnh đang tập trung hoàn thiện hàng loạt dự án giao thông trọng điểm và đầu tư đồng bộ các dự án giao thông kết nối liên vùng với các tỉnh, thành vùng ĐBSCL với Tp.HCM và các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ. Đồng thời, kết nối thông suốt giữa các địa phương trong tỉnh để doanh nghiệp đến đầu tư tại Long An dễ dàng kết nối và thuận lợi giao thương, xuất nhập khẩu, rút ngắn thời gian, chi phí, tăng sức cạnh tranh.

Từng nhận định về tiềm năng của Long An, ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc công ty đầu tư Bất Động Sản Việt An Hòa cho rằng, trong các khu vực lân cận Tp.HCM, Long An có tính kết nối chặt chẽ với Tp.HCM. Trong đó, Đức Hoà, Bến Lức là những khu vực phát triển bất động sản rất tốt. Khi các ông lớn xuất hiện đảm bảo khu vực này sẽ hình thành nên các khu đô thị, thu hút người mua đổ về. “Khi chọn bất động sản ở khu vực nào đó, người mua cần xem xét “lá chắn” ở khu vực đó là gì. Việc xuất hiện các ông lớn là cơ hội cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư cá nhân nhìn về dài hạn”, ông Quang nhấn mạnh.