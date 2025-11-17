Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các quốc gia được xếp hạng đứng đầu về sức mạnh quân sự năm 2025

17-11-2025 - 10:45 AM | Tài chính quốc tế

Tổ chức Global Firepower (GFP) mới đây đã công bố báo cáo thường niên xếp hạng các quốc gia đứng đầu về sức mạnh quân sự năm 2025.

Mỹ đứng đầu thế giới về sức mạnh quân sự năm 2025, theo xếp hạng của GFP (Ảnh: AFP)

Mỹ đứng đầu thế giới về sức mạnh quân sự năm 2025, theo xếp hạng của GFP

Báo cáo đánh giá 145 quốc gia dựa trên hơn 60 tiêu chí, gồm nhân lực, trang bị, ngân sách quốc phòng, địa lý và nguồn tài nguyên. Chỉ số PowerIndex càng gần 0 càng thể hiện sức mạnh quân sự vượt trội.

GFP cho biết bảng xếp hạng không tính tới năng lực hạt nhân và chỉ phản ánh tương quan tương đối giữa các lực lượng vũ trang dựa trên dữ liệu công khai. Dù một số chuyên gia quân sự đánh giá mức độ chính xác của xếp hạng còn hạn chế, bản báo cáo vẫn mang lại cái nhìn bao quát về cán cân sức mạnh giữa các quốc gia.

Theo bảng xếp hạng của GFP, Mỹ tiếp tục được đánh giá có quân đội mạnh nhất thế giới với chỉ số PowerIndex 0,0744. Nước này dẫn đầu ở nhiều hạng mục như số lượng máy bay, máy bay chiến đấu, tàu ngầm, trực thăng tấn công và năng lực hậu cần. Ngân sách quốc phòng của Mỹ năm 2024 vượt 873 tỷ USD, cao nhất toàn cầu. Tuy nhiên, Mỹ xếp cuối trong các hạng mục như nợ nước ngoài và lực lượng bán quân sự.

Các quốc gia được xếp hạng đứng đầu về sức mạnh quân sự năm 2025- Ảnh 2.

Nga được xếp hạng là quốc gia có quân đội mạnh thứ 2 thế giới (Ảnh: Contributor/Getty Images)

Tiếp đến, Nga và Trung Quốc lần lượt xếp hạng 2 và 3, với cùng chỉ số 0,0788. Trong đó, Nga sở hữu lực lượng pháo binh, tên lửa phóng loạt và chiến xa quy mô lớn, đồng thời đứng đầu thế giới về trữ lượng khí đốt tự nhiên; còn Trung Quốc dẫn đầu về số lượng tàu chiến, nhân lực sẵn sàng phục vụ và trữ lượng than, đồng thời có sức mạnh công nghiệp - quân sự ngày càng gia tăng.

Ấn Độ đứng thứ 4 (0,1184), nhờ dân số đông nhất thế giới và lực lượng quân nhân, bán quân sự lớn. Hàn Quốc xếp thứ 5 nhờ lực lượng dự bị đứng thứ hai toàn cầu và năng lực hải - không quân vượt trội.

Các quốc gia được xếp hạng đứng đầu về sức mạnh quân sự năm 2025- Ảnh 3.

Trung Quốc được xếp hạng là quốc gia có quân đội mạnh thứ 3 thế giới (Ảnh: Xinhua)

Các quốc gia châu Âu gồm Anh (thứ 6), Pháp (thứ 7), Nhật Bản (thứ 8), Thổ Nhĩ Kỳ (thứ 9) và Italy (thứ 10) - vẫn duy trì vị trí trong nhóm 10 nước có sức mạnh quân sự lớn nhất thế giới.

Bảng xếp hạng của GFP năm nay cho thấy những thay đổi đáng chú ý trong cấu trúc sức mạnh quân sự toàn cầu, phản ánh sự cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng giữa các cường quốc và vai trò nổi bật của các quốc gia có tiềm lực công nghiệp - nhân lực lớn.

Mở gói bột lạ, nhiều người tại căn cứ quân sự Mỹ phải nhập viện

Theo An Khê

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nền kinh tế Nhật Bản lần đầu tiên suy giảm sau 6 quý: Chuyện gì đang xảy ra?

Nền kinh tế Nhật Bản lần đầu tiên suy giảm sau 6 quý: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

'Ác mộng' của nền kinh tế 20 nghìn tỷ USD: Xây nhà máy đất hiếm chỉ trong 500 ngày khi không có mỏ nào đang hoạt động, tham vọng tách rời Trung Quốc bị 'dội gáo nước lạnh'

'Ác mộng' của nền kinh tế 20 nghìn tỷ USD: Xây nhà máy đất hiếm chỉ trong 500 ngày khi không có mỏ nào đang hoạt động, tham vọng tách rời Trung Quốc bị 'dội gáo nước lạnh' Nổi bật

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Trung Quốc bị bắt vì tội tham ô

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Trung Quốc bị bắt vì tội tham ô

10:27 , 17/11/2025
Kinh hoàng cảnh tượng đất đá đổ sập khiến ít nhất 70 người thiệt mạng

Kinh hoàng cảnh tượng đất đá đổ sập khiến ít nhất 70 người thiệt mạng

10:11 , 17/11/2025
Mỹ hy vọng đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc trong tháng 11

Mỹ hy vọng đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc trong tháng 11

08:50 , 17/11/2025
"Vùng dễ bị tấn công" của Trái Đất ngày một lan rộng

"Vùng dễ bị tấn công" của Trái Đất ngày một lan rộng

08:03 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên