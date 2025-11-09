Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mở gói bột lạ, nhiều người tại căn cứ quân sự Mỹ phải nhập viện

09-11-2025 - 09:20 AM | Tài chính quốc tế

Một gói hàng khả nghi chứa bột trắng được chuyển đến một căn cứ quân sự Mỹ ở Maryland đã khiến nhiều người đổ bệnh và một số người phải nhập viện.

Mở gói bột lạ, nhiều người tại căn cứ quân sự Mỹ phải nhập viện- Ảnh 1.

Căn cứ Liên hợp Andrews. (Ảnh: Reuters)

Theo CNN , một tòa nhà trong Căn cứ Liên hợp Andrews đã bị phong tỏa sau khi một người mở “gói hàng khả nghi”.

“Để đề phòng, tòa nhà đã được sơ tán và một hàng rào an ninh đã được thiết lập xung quanh khu vực", trích tuyên bố.

Một số người đã được đưa đến Trung tâm Y tế Malcolm Grove trong căn cứ. Tình trạng sức khỏe của họ chưa được công bố.

CNN dẫn hai nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết, gói hàng khả nghi chứa một loại bột trắng chưa rõ nguồn gốc. Hiện chưa rõ gói hàng này đến từ đâu.

Căn cứ Liên hợp Andrews là nơi tập kết của Không lực Một, chuyên cơ của Tổng thống Mỹ.

Một cuộc kiểm tra thực địa ban đầu của nhóm HAZMAT không phát hiện ra bất kỳ chất nguy hiểm nào, nhưng cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Bộ Quốc phòng Mỹ và Căn cứ Liên hợp Andrews không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters .

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

