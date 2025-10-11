Các tài khoản mạng xã hội của Hoàng Hường bị xử lý thế nào?

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL), cho biết các tài khoản mạng xã hội của Hoàng Hường sẽ bị xử lý nếu xác định là công cụ phục vụ hành vi vi phạm pháp luật.

“ Việc xử lý các kênh, trang mạng xã hội phải căn cứ vào hành vi vi phạm cụ thể. Nếu các kênh đó là công cụ vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý.

Trường hợp của Hoàng Hường bị khởi tố về vi phạm quy định về kế toán, chưa liên quan đến hành vi quảng cáo sai sự thật. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra ", Cục trưởng Lê Quang Tự Do nói.

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Hường (tên thật Hoàng Thị Hường, sinh năm 1987, quê Phú Thọ) về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoàng Hường là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực dược phẩm, nha khoa và bán hàng online, từng được mệnh danh là “nữ hoàng livestream” nhờ phong cách bán hàng sôi động, khuyến mãi rầm rộ và khả năng thu hút hàng triệu người theo dõi trên Facebook, TikTok, YouTube.

Hoàng Hường bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các fanpage như “Hoàng Hường” và “Gia đình Hoàng Hường” có tới hơn 1,3 triệu lượt theo dõi, trở thành “đế chế mạng” với doanh thu ước tính hàng chục tỷ đồng mỗi tháng.

Tăng cường kiểm soát thông tin xấu độc trên mạng

Tại họp báo thường kỳ quý III - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chiều 10/10, Cục trưởng Lê Quang Tự Do cho biết Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử đã đẩy mạnh hoạt động kiểm soát thông tin độc hại trên không gian mạng. Trong quý III/2025, Cục đã chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá Đảng, Nhà nước trên Facebook (đạt tỷ lệ 96%), 705 video vi phạm trên YouTube (92%) và 798 nội dung vi phạm trên TikTok (97%).

Từ năm 2017, Cục triển khai hệ thống giám sát, rà quét và gỡ bỏ thông tin sai lệch, tin giả, nội dung xúc phạm danh dự - nhân phẩm trên các nền tảng mạng xã hội. Các hoạt động này được thực hiện theo quy định của Nghị định 72/2013, và nay là Nghị định 147/2024.

Cục trưởng Lê Quang Tự Do thông tin tại họp báo. (Ảnh: Trần Huấn)

“Chúng tôi làm các việc này theo Nghị định 72 năm 2013, giờ là Nghị định 147 năm 2024. Cách thức làm là sử dụng người lẫn công cụ kỹ thuật để tra quét trên không gian mạng, gửi yêu cầu cho các nền tảng xuyên biên giới để họ chặn gỡ trong vòng 24 tiếng" , ông Lê Quang Tự Do nói.

Ông Lê Quang Tự Do cũng cảnh báo về thực trạng nhiều kênh TikTok, YouTube tự xưng là trang tin, sử dụng AI để tạo nội dung sai lệch, thậm chí chống phá chế độ. Trước đây, việc xử lý những trang này rất khó, nhưng sau quá trình làm việc với các nền tảng xuyên biên giới, việc chặn gỡ thuận lợi hơn. Từ tháng 9/2025, Cục đẩy mạnh việc làm sạch không gian mạng, góp phần thanh lọc thông tin và bảo đảm môi trường truyền thông lành mạnh.



