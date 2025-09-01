Các tổ chức quốc tế dự báo về tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Ông Suan Teck Kin - Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) - dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2025 và 2026 lần lượt là 6,9% và 7,0%.

Dựa trên các dữ liệu đã thu thập được trong năm 2025 cho đến nay, ông Suan Teck Kin cho rằng, các con số này vẫn còn dư địa để tăng. Tuy nhiên, mức tăng sẽ không quá lớn do áp lực từ các vấn đề liên quan đến thuế quan vẫn chưa thực sự bộc lộ rõ.

Trong giai đoạn 2026 - 2045, Ngân hàng UOB dự báo mức tăng trưởng GDP trung bình hàng năm khoảng 7% là hoàn toàn khả thi đối với Việt Nam. Điều này sẽ trở thành hiện thực nếu các chính sách cải cách và mở cửa hiện tại, cùng với đầu tư và thương mại tiếp tục được thúc đẩy và thực thi hiệu quả.

“Giả định rằng năng suất lao động sẽ tiếp tục được cải thiện, với nền giáo dục phổ cập cho người dân và các chương trình đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu được triển khai rộng rãi. Đổi mới sáng tạo sẽ tiếp tục diễn ra khi giáo dục trở nên dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều đối tượng hơn”, ông Suan Teck Kin nói.

Tương tự, báo cáo Đổi mới sáng tạo và đầu tư vốn tư nhân Việt Nam 2025 do Tổ chức Phát triển đầu tư vốn tư nhân Việt Nam (VPCA), Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG) phối hợp thực hiện đã đưa ra một bức tranh toàn cảnh thuyết phục rằng Việt Nam không chỉ sẵn sàng đón nhận vốn đầu tư mà còn sẵn sàng để dẫn dắt.

Báo cáo chỉ ra một tổ hợp các yếu tố thuận lợi hiếm có của Việt Nam như tăng trưởng GDP thực đạt 7,1% trong năm 2024 - cao hơn phần lớn các nền kinh tế châu Á. Quy mô nền kinh tế dự kiến đạt 1.100 tỷ USD vào năm 2035 - gấp 2,5 lần hiện tại. 25 tỷ USD vốn FDI được giải ngân trong năm 2024, tăng 9% so với cùng kỳ. Tầng lớp trung lưu dự kiến chiếm 46% dân số vào năm 2030. Kinh tế số hiện đóng góp 18,3% GDP, hướng tới 35% vào năm 2030.

Trong báo cáo cập nhật cuối tháng 7/2025, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 7% trong năm nay và 6,5% trong năm 2026. Đặc biệt, cả 2 tốc độ tăng trưởng này là cao nhất trong 10 nền kinh tế ASEAN.

AMRO cho rằng Việt Nam có đủ dư địa chính sách để hỗ trợ nền kinh tế khi cần. Các cải cách nhằm cải thiện môi trường đầu tư và hạ tầng cũng đang giúp Việt Nam củng cố vị thế vững chắc hơn.

WB dự báo, GDP thực tế của Việt Nam sẽ tăng 5,8% trong năm 2025.

Báo cáo kinh tế vĩ mô về Việt Nam được công bố mới đây của Standard Chartered dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam cả năm 2025 ở mức 6,1%.

Standard Chartered khẳng định, các yếu tố kinh tế vĩ mô cơ bản của Việt Nam vẫn duy trì ổn định dù triển vọng thương mại trong ngắn hạn có dấu hiệu chững lại. Xuất khẩu đã cải thiện đầu năm và Việt Nam tiếp tục ghi nhận thặng dư thương mại ở mức vừa phải. Nhập khẩu tăng, chủ yếu tập trung vào nguyên liệu thô, thiết bị sản xuất và linh kiện.

Ông Tim Leelahaphan - chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan, Ngân hàng Standard Chartered - chia sẻ: “Triển vọng thương mại của Việt Nam vẫn đầy hứa hẹn, nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của xuất khẩu và du lịch. Chúng tôi tin rằng Việt Nam có nền tảng vững chắc để ứng phó với những thách thức trước mắt và duy trì đà tăng trưởng”.

Trong khi đó, báo cáo cập nhật kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, GDP thực tế của Việt Nam sẽ tăng 5,8% trong năm 2025. GDP dự kiến đạt 6,1% năm 2026 và 6,4% năm 2027.

Theo WB, để đạt được mức này, Việt Nam cần môi trường quốc tế ổn định hơn, đồng thời đẩy mạnh cải cách trong nước, nâng năng suất, đầu tư vào vốn con người và thúc đẩy xanh hóa kinh tế.