Các tỷ phú Thái Lan “bỏ túi” hơn 35.000 tỷ đồng cổ tức từ Vinamilk, Sabeco, Nhựa Bình Minh...

Cuối năm, mùa thu hoạch cổ tức của các tỷ phú Thái Lan lại đến. Các doanh nghiệp đầu ngành của Việt Nam như Vinamilk, Sabeco, Nhựa Bình Minh… dồn dập chi trả cổ tức khủng, hàng nghìn tỷ đồng lại đổ về túi các “đại gia” xứ Chùa Vàng.

Ước tính, tập đoàn của các tỷ phú Thái Lan đã “bỏ túi” tổng cộng gần 35.000 tỷ đồng (1,3 tỷ USD) cổ tức từ các doanh nghiệp đầu ngành trên sàn chứng khoán Việt Nam.

“Bò sữa cổ tức” Vinamilk

Vinamilk là cái tên trên sàn chứng khoán Việt Nam đem về cho tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi (Thái Lan) nhiều tiền cổ tức nhất. Dù không chi phối nhưng nhóm F&N vẫn ăn đậm cổ tức từ Vinamilk do doanh nghiệp đầu ngành sữa vẫn đều đặn chi trả cổ tức cao khoảng 40-60% hàng năm.

Ước tính kể từ khi gián tiếp nắm cổ phần tại Vinamilk đến nay, đại gia Thái Lan đã bỏ túi khoảng 16.500 tỷ đồng cổ tức.

Bóng dáng của tỷ phú Thái Lan bắt đầu xuất hiện tại Vinamilk sau khi TCC Holding mua lại Fraser & Neave (pháp nhân Singapore) từ năm 2013 với giá trị thương vụ lên đến 11,2 tỷ USD. Thời điểm đó, F&N Dairy Investment - công ty con của Fraser & Neave là đã là cổ đông lớn của doanh nghiệp đầu ngành sữa Việt Nam.

Các thành viên thuộc Fraser & Neave đã đầu tư vào Vinamilk từ rất lâu nhưng chỉ thực sự được chú ý từ năm 2017 sau thương vụ thoái vốn của SCIC. Sau nhiều lần tăng sở hữu, nhóm cổ đông này hiện nắm giữ tổng cộng hơn 20% vốn tại Vinamilk, chỉ sau cổ đông Nhà nước (36%). Ước tính, lượng cổ phần Vinamilk trong tay người Thái hiện vào khoảng 1 tỷ USD.

Cổ tức làm vơi nỗi buồn “đu đỉnh” Sabeco

Theo sau Vinamilk, Sabeco cũng đem về cho tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi số tiền cổ tức khổng lồ, ước tính khoảng 15.500 tỷ đồng sau 8 năm thâu tóm. Số tiền này giúp đại gia Thái Lan phần nào vơi bớt nỗi buồn “đu đỉnh” Sabeco với thương vụ bán vốn kỷ lục trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cuối năm 2017, Vietnam Beverage (thuộc Thaibev của tỷ phú Thái Lan) đã chi đến gần 5 tỷ USD để mua trọn lô 343,66 triệu cổ phiếu SAB (tỷ lệ 53,59%) do Nhà nước thoái vốn, qua đó chính thức nắm quyền chi phối hãng bia lớn nhất Việt Nam. Đây là thương vụ thoái vốn Nhà nước có giá trị lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Số cổ phần trong tay Thaibev hiện chỉ còn khoảng 1,2 tỷ USD. Dù đang tạm lỗ khoảng 3,8 tỷ USD cho khoản đầu tư này nhưng tỷ phú Thái Lan vẫn luôn thể hiện tầm nhìn dài hạn, cùng tham vọng chiếm lĩnh thị trường bia Việt Nam qua đó tạo bàn đạp hướng đến khu vực Đông Nam Á. Vì thế, việc khoản lỗ không phải là vấn đề quá lớn đối với Thaibev.

Chỉ tính riêng tiền cổ tức đã hòa vốn với Nhựa Bình Minh

Bên cạnh Vinamilk, Sabeco, Nhựa Bình Minh cũng là một “con gà đẻ trứng vàng” cổ tức cho người Thái. Từ khi Nawaplastic – thành viên của Tập đoàn SCG (Thái Lan) trở thành cổ đông lớn năm 2012, chưa năm nào Nhựa Bình Minh quên chia cổ tức bằng tiền. Tổng số tiền cổ tức chảy về túi đại gia Thái Lan ước tính gần 3.000 tỷ đồng.

Sau khi trở thành cổ đông lớn, Nawaplastic vẫn miệt maì mua gom cổ phiếu BMP. Đặc biệt, sau thương vụ “ôm” trọn lô 24,13 triệu cổ phiếu BMP từ SCIC trong đợt đấu giá cổ phần hồi tháng 3/2018, “đại gia” Thái Lan hiện đã nắm quyền chi phối gần 55% vốn của doanh nghiệp đầu ngành nhựa Việt Nam.

Ước tính, Nawaplastic đã chi ra tổng cộng khoảng 2.750 tỷ đồng để sở hữu lượng cổ phần BMP như hiện nay. Như vậy, chỉ riêng tiền cổ tức nhận về, đại gia Thái Lan đã có lãi từ thương vụ thâu tóm Nhựa Bình Minh. Chưa kể cổ phiếu này còn đang ở vùng đỉnh lịch sử cùng vốn hóa 13.600 tỷ đồng. Số cổ phần trong tay Nawaplastic hiện có giá trị lên đến gần 7.500 tỷ đồng.

Ngoài những cái tên kể trên, các đại gia Thái Lan còn nắm giữ lượng lớn cổ phần của một số doanh nghiệp khác trên sàn chứng khoán Việt Nam, như trường hợp TCG Solutions Pte.Ltd – thành viên khác thuộc SCG nắm 94% vốn Sovi (SVI); Tập đoàn C.P nắm gần 25% vốn Fimex (FMC). Các doanh nghiệp này đem về cho người Thái cổ tức đều đặn mỗi năm.