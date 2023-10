Các ứng dụng gọi xe khuyến cáo người đặt xe cẩn trọng khi gặp tình huống này

Một số người thường sử dụng dịch vụ đặt xe công nghệ phản ánh thời gian gần đây họ thường xuyên gặp tình trạng khi đặt xe trên app hiển thị đầy đủ hình ảnh tài xế, biển số xe, mẫu xe, màu xe cụ thể nhưng khi tài xế đến rước thì lại là người khác, số xe, loại xe cũng không giống trên app.

Khi hành khách thắc mắc thì được tài xế giải thích là do xe hư nên mượn xe khác chạy đỡ, còn hình ảnh tài xế không đúng là do nhờ người thân hoặc bạn bè đăng ký hộ vì không có đủ giấy tờ khi đăng ký với hãng.



Khi đặt xe công nghệ cần đối chiếu thông tin trên app và thực tế

Rất nhiều hành khách đã rất hoang mang khi gặp tình huống này, nhất là hành khách nữ. Vì an toàn nên không ít người đã từ chối sử dụng dịch vụ khi khi thấy tài xế đến đón không đúng như trên app.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, sở dĩ tình trạng này xuất hiện nhiều gần đây là do các tài xế công nghệ vì khó khăn, cần tiền hoặc vì lý do gì đó đã rao bán, cho thuê tài khoản các app xe công nghệ Grab, Gojek, Be, Ahamove, Baemin, Lalamove, ShoppeFood… do họ đăng ký. Mức giá mua bán dao động từ 1-2 triệu đồng/tài khoản, còn cho thuê thì từ 300.000 -500.000 đồng mỗi tháng, còn cho thuê theo tuần, theo ngày thì mức giá thấp hơn.



Trước tình trạng này, các hãng xe công nghệ khuyến cáo người dùng ứng dụng đặt xe cần kiểm tra thông tin cụ thể, chỉ lên xe khi thông tin trên ứng dụng trùng khớp với thông tin phương tiện và tài xế đến đón. Nếu thông tin không trùng khớp, người dùng có thể từ chối chuyến xe và phản hồi với hãng qua mục trợ giúp trên ứng dụng.



Cũng theo các hãng, việc mua bán, trao đổi ứng dụng này không chỉ gây mất an toàn với hành khách mà những người đi thuê tài khoản app cũng gặp rủi ro lừa đảo. Chiêu thức lừa đảo chủ yếu là rao cho thuê hoặc bán app nhưng yêu cầu đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản để chiếm đoạt tiền cọc, thậm chí họ còn cho thuê tài khoản cùng lúc nhiều người cũng như tiếp tục rao bán app trên mạng.



Một số hãng đã có giải phải để xử lý tình trang này. Hãng Be cho biết họ đã trang bị công nghệ quét nhận diện khuôn mặt tài xế hằng ngày. Nếu tài xế nào không quét nhận diện thì bị khóa tài khoản để phòng ngừa tài xế bán hoặc cho thuê tài khoản.

Trong khi đó, hãng Gojek đã ban hành bộ quy tắc cộng đồng dành cho các đối tác tài xế. Theo đó, các hành vi như chia sẻ tài khoản, sử dụng tài khoản không chính chủ hoặc thực hiện việc mua bán, cho, cho thuê, cho mượn tài khoản thuộc nhóm hành vi không được phép, với hình thức xử lý tùy theo mức độ nghiêm trọng, cao nhất là khóa vĩnh viễn tài khoản.

Gojek cũng có hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá và phát hiện các trường hợp gian lận này qua tính năng nhận diện khuôn mặt tài xế hằng ngày để xác minh tài khoản. Ngoài ra, hệ thống Gojek cũng thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên, yêu cầu đối tác tài xế xác minh lần nữa về thông tin của tài xế qua tính năng báo cáo bằng hình ảnh theo thời gian thực.