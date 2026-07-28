Cách đổi thẻ Căn cước mới miễn phí 100% trên VNeID

Theo quy định hiện hành, việc đổi thẻ Căn cước sau khi thay đổi địa danh hành chính là không bắt buộc. Thẻ Căn cước cũ của công dân vẫn có giá trị sử dụng bình thường cho đến hết thời hạn ghi trên thẻ. Tuy nhiên, những người có nhu cầu cập nhật thông tin cho đồng bộ có thể thực hiện việc cấp đổi bất cứ lúc nào.

Thủ tục này có thể thực hiện trực tuyến trên VNeID và được miễn lệ phí. Thẻ mới sẽ được cấp sau 7 ngày làm việc.

Hướng dẫn 4 bước đổi thẻ Căn cước trên VNeID

Để thực hiện thủ tục trực tuyến, công dân cần đảm bảo đã có tài khoản định danh điện tử VNeID ở mức độ 2.

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại màn hình chính, chọn mục "Dịch vụ công".

Bước 2: Chọn tiếp vào mục "Cấp, cấp lại, cấp đổi thẻ Căn cước công dân".

Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị các lý do cấp đổi, hãy chọn đúng lý do là "Do sắp xếp/điều chỉnh đơn vị hành chính (ĐVHC)". Việc chọn chính xác mục này là rất quan trọng để được miễn lệ phí.

Bước 4: Kiểm tra lại các thông tin cá nhân do hệ thống hiển thị, sau đó lựa chọn địa điểm và hình thức nhận thẻ mới (nhận trực tiếp tại cơ quan công an hoặc gửi về nhà qua đường bưu điện). Cuối cùng, nhấn "Gửi hồ sơ" để hoàn tất.

Người dân có thể dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ và nhận thông báo lịch hẹn (nếu có) ngay trên ứng dụng.

Những năm sinh phải đổi thẻ căn cước trong năm 2026

Theo Điều 21 và 24 Luật Căn cước 2023 quy định công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Vì vậy, bắt đầu từ năm 2026, những người sinh vào 4 năm sau đây sẽ phải thực hiện thủ tục đổi thẻ căn cước mới do đã đến tuổi theo quy định:

- Sinh năm 2012 (đủ 14 tuổi)

- Sinh năm 2001 (đủ 25 tuổi)

- Sinh năm 1986 (đủ 40 tuổi)

- Sinh năm 1966 (đủ 60 tuổi)

Lưu ý: Trường hợp công dân đã thực hiện cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi, thì thẻ căn cước đó có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Ngoài những trường hợp bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước do đến tuổi, công dân vẫn có thể chủ động thực hiện việc cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trong năm 2026 nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

* Cấp đổi

- Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;

- Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;

- Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước;

- Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;

- Xác lập lại số định danh cá nhân;

- Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.

* Cấp lại

- Bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được;

- Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam.