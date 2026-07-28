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Doanh thu dưới 1 tỷ, hộ kinh doanh có phải thông báo số tài khoản?

| | Kinh tế số

Năm 2009, bà Trịnh Tuyền (TPHCM) thành lập hộ kinh doanh cho thuê phòng trọ dành cho người lao động, thuộc nhóm doanh thu dưới 01 tỷ đồng/năm.

Từ trước đến nay, hộ kinh doanh của bà Tuyền chỉ thu tiền dịch vụ bằng tiền mặt và không sử dụng tài khoản ngân hàng hay ví điện tử nào cho hoạt động kinh doanh.

Theo bà Tuyền tham khảo khoản 4 Điều 13 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP , hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thông báo điện tử cho cơ quan thuế tất cả các số tài khoản ngân hàng, ví điện tử có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, tại Bảng 2 ban hành kèm theo Quyết định số 3389/QĐ-BTC năm 2025 về mô hình quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, tiêu chí tài khoản ngân hàng đối với nhóm doanh thu 1 (dưới 01 tỷ đồng/năm) lại không bắt buộc.

Từ các căn cứ trên, bà hiểu rằng việc mở và sử dụng tài khoản ngân hàng để kinh doanh là tùy thuộc vào nhu cầu của từng hộ; chỉ khi nào có sử dụng thì mới phải thông báo nhằm tách bạch dòng tiền cá nhân và dòng tiền kinh doanh.

Mặc dù vậy, hiện nay trên một số trang thông tin cho rằng tất cả hộ kinh doanh đều bắt buộc phải thông báo tài khoản ngân hàng trước ngày 31/7/2026, nếu không sẽ bị xử phạt.

Bà Tuyền hỏi, trường hợp hộ kinh doanh không dùng tài khoản ngân hàng thì có phải đi đăng ký mở tài khoản để thông báo cho cơ quan thuế hay không?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 17 Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 13 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 06/3/2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

"Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh".

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư số 18/2026/TT-BTC ngày 05/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

"d) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 17 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP gửi Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo Mẫu số 01/BK-STK ban hành kèm theo Thông tư này chậm nhất là ngày 20 tháng 4 năm 2026".

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư số 50/2026/TT-BTC ngày 13/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2026/TT-BTC:

"Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động có doanh thu năm từ 01 tỷ đồng trở xuống, chưa nộp hồ sơ khai thuế quý 1 năm 2026 hoặc chưa gửi Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo quy định tại Thông tư số 18/2026/TT-BTC thì gửi Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo Mẫu số 01/BK-STK ban hành kèm theo Thông tư số 18/2026/TT-BTC chậm nhất là ngày 31 tháng 7 năm 2026".

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, đề nghị hộ kinh doanh dựa vào tình hình hoạt động thực tế tại địa chỉ kinh doanh, để xác định việc thực hiện nộp thông báo số tài khoản số hiệu ví điện tử.

Theo PV

Báo Chính phủ

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