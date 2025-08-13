Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cách đổi thẻ Căn cước theo đơn vị hành chính mới trên VNeID

13-08-2025 - 15:50 PM

Người dân đổi thẻ căn cước do sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính sẽ được miễn phí hoàn toàn và thực hiện dễ dàng qua VNeID.

Cách đổi thẻ Căn cước theo đơn vị hành chính mới trên VNeID- Ảnh 1.

Chiều ngày 12/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an cho biết, hiện người dân có thể đổi thẻ Căn cước khi thay đổi địa giới hành chính trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, việc đổi thẻ Căn cước áp dụng cho công dân có thẻ Căn cước còn hạn, trên thẻ vẫn in theo đơn vị hành chính cũ, trong khi nơi cư trú, đơn vị hành chính đã thay đổi do sắp xếp, điều chỉnh.

Người dân có thể thực hiện trực tuyến trên ứng dụng VNeID. Có tài khoản VNeID mức 2 (đã định danh, phê duyệt).

Khi đổi thẻ căn cước, người dân không mất lệ phí khi chọn đúng lý do “do sắp xếp/điều chỉnh đơn vị hành chính”. Ngoài ra, khi thực hiện đổi căn cước trên VNeID, người dân có thể đặt lịch linh hoạt, theo dõi trạng thái, lựa chọn nhận kết quả tại cơ quan hoặc qua bưu chính.

Bước 1: Vào Dịch vụ công Căn cước → Cấp đổi → chọn lý do "do sắp xếp/điều chỉnh đơn vị hành chính".

Bước 2: Kiểm tra thông tin → chọn nơi thực hiện và hình thức nhận → Gửi hồ sơ.

Bước 3: Theo dõi Lịch sử yêu cầu → đến thu nhận theo lịch (nếu có).

﻿Thời hạn giải quyết yêu cầu đổi căn cước là 7 ngày, kể từ khi cơ quan chức năng nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cảnh báo quan trọng đến người dùng khi sử dụng mạng Wifi công cộng

Nhật Hạ

Nhịp Sống Thị Trường

