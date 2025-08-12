Cảnh báo quan trọng đến người dùng khi sử dụng mạng Wifi công cộng

Nhiều người lo ngại rằng khi kết nối Wi-Fi công cộng tại quán cà phê, sân bay hay khách sạn, dữ liệu cá nhân sẽ ngay lập tức bị đánh cắp. Thực tế, mức độ nguy hiểm không cao như vậy, song các mạng Wi-Fi dù công cộng hay cá nhân vẫn tiềm ẩn rủi ro bảo mật. Chỉ cần một vài thao tác thiếu thận trọng hoặc những thói quen xấu khi sử dụng mạng, kẻ xấu có thể lợi dụng để xâm nhập, đánh cắp dữ liệu hoặc kiểm soát thiết bị.

Hiện nay, hầu hết các trang web và ứng dụng đã được mã hóa giao thức HTTPS, giúp bảo vệ thông tin đăng nhập, tin nhắn và dữ liệu mua sắm trực tuyến của bạn khỏi việc bị chặn đọc.

Nói cách khác, kẻ tấn công không thể dễ dàng “nhìn thấy” mật khẩu Facebook hay thông tin thẻ tín dụng của bạn. Song vẫn có những kẽ hở. Yêu cầu DNS – dữ liệu về những trang web bạn truy cập – vẫn có thể bị lộ.

Một số website nhỏ hoặc cũ không dùng mã hóa tốt, tạo ra khoảng trống cho tin tặc khai thác.

Chuyên gia cảnh báo, bản thân Wi-Fi công cộng thường an toàn hơn những gì chúng ta lo sợ. Rủi ro thật sự đến từ việc người dùng kết nối nhầm mạng Wi-Fi giả mạo.

Một trong những sai lầm phổ biến là kết nối trực tiếp với mạng Wi-Fi chỉ vì tên gọi quen thuộc. Nhiều người thường không suy nghĩ nhiều khi kết nối với các mạng Wi-Fi công cộng mang tên như Airport_WiFi hay Starbucks_Guest.

Trên thực tế, tin tặc có thể dễ dàng tạo ra các điểm phát sóng giả mạo với tên tương tự, như Free_Cafe_WiFi, nhằm đánh cắp dữ liệu hoặc thông tin cá nhân của người dùng. Do đó, hãy luôn xác nhận tên mạng chính thức với nhân viên tại địa điểm mà mình đang truy cập trước khi kết nối.

Làm sao để dùng Wi-Fi công cộng an toàn hơn?

Bạn không cần phải tránh Wi-Fi công cộng hoàn toàn, nhưng nên thay đổi một vài thói quen.

Xác minh tên mạng: Luôn hỏi nhân viên quán cà phê hoặc khách sạn để biết tên chính xác của mạng trước khi kết nối. Tránh các mạng có tên lạ hoặc gần giống nhau.

Tắt tính năng tự động kết nối và chia sẻ file: Ngăn thiết bị tự kết nối vào mạng lạ mà bạn không để ý.

Sử dụng VPN: VPN tạo kênh mã hóa giữa thiết bị và trang web bạn truy cập, khiến dữ liệu trở nên vô nghĩa với tin tặc ngay cả khi bạn kết nối nhầm vào Wi-Fi giả. Nên chọn dịch vụ trả phí uy tín thay vì dùng VPN miễn phí, vốn có thể thu thập dữ liệu người dùng.

Lưu ý chỉ đăng nhập và nhập thông tin nhạy cảm trên các trang web có biểu tượng ổ khóa (HTTPS): Tránh dùng Wi-Fi công cộng để giao dịch ngân hàng hay làm việc với dữ liệu quan trọng nếu không thật sự cần thiết.

Cập nhật thiết bị thường xuyên: Các bản vá bảo mật giúp bịt lỗ hổng. Tốt nhất, hãy cập nhật trước khi đi công tác hoặc du lịch.

Nhiều mạng Wi-Fi công cộng yêu cầu người dùng nhập thông tin qua một cổng đăng nhập (login portal) . Đây cũng là nơi hacker dễ dàng dựng trang giả để thu thập tài khoản mạng xã hội hoặc email.

Nếu mạng yêu cầu thông tin quá nhiều – như số thẻ tín dụng hay mật khẩu email – hãy bỏ qua. Phần lớn mạng chính thống chỉ cần nhập mã trên hóa đơn, số phòng khách sạn hoặc đăng nhập qua một hình thức đơn giản.

