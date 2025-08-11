Yên tâm cất bản cứng ở nhà, VNeID hiện có thể thay thế loạt giấy tờ quan trọng sau, người dân cần biết kẻo mất nhiều quyền lợi

VNeID là ứng dụng trên thiết bị di động do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an phát triển. Công cụ được xây dựng với mục đích thay thế cho giấy tờ truyền thống, trong bối cảnh Nhà nước nhấn mạnh giảm chi phí tuân thủ, thời gian thực hiện, tạo thuận lợi và phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Với định danh mức 2, hiện một số giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID đã cho phép sử dụng thay thế bản cứng, gồm: căn cước công dân, giấy tạm trú, tạm vắng, giấy phép lái xe, đăng ký xe, mã số bảo hiểm xã hội...

1. Đồng nhất mã số bảo hiểm xã hội với số định danh cá nhân

Từ 1/8, người dân có thể thay thế mã số bảo hiểm xã hội bằng số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân có gắn chip để thực hiện các thủ tục. Mỗi người tham gia bảo hiểm xã hội có một mã số riêng, không trùng lặp với bất kỳ ai.

Người đã có mã số BHXH không cần khai báo hay thao tác kỹ thuật. Nếu có phát sinh khi thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi hoặc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hệ thống sẽ tự đồng bộ.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc đồng nhất này giúp người dân không phải nhớ nhiều mã số, dễ dàng tra cứu thông tin và thực hiện thủ tục trực tuyến. Trong giai đoạn chuyển đổi, người lao động có thể sử dụng song song mã BHXH và số VNeID/CCCD khi giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

﻿2. Tích hợp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử thay thế bản giấy

Theo công văn 168/BHXH-QLT, từ ngày 1/6 người tham gia sẽ không được cấp thẻ BHYT bản giấy. Thay vào đó, đối với các trường hợp đề nghị cấp lại, đổi thẻ, cán bộ bảo hiểm xã hội sẽ trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID, VNeID mức độ 2 và tích hợp BHYT cho các lần đi khám sau.

Để tích hợp thẻ BHYT vào VNeID, người dùng cần cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng, đăng nhập, chọn mục "Ví giấy tờ", chọn "Tích hợp thông tin" và ấn "Tạo mới yêu cầu", sau đó nhập số thẻ BHYT và thông tin đơn vị cấp thẻ để hoàn tất.

Nếu gặp khó khăn khi thao tác, người dân có thể liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp cơ sở để được hỗ trợ trực tiếp. ﻿Cán bộ bảo hiểm sẽ hướng dẫn cài đặt ứng dụng và cách sử dụng ảnh thẻ BHYT điện tử khi cần xuất trình tại bệnh viện.

Trong trường hợp thẻ BHYT giấy vẫn còn hạn, người dân vẫn có thể tiếp tục sử dụng bình thường khi đi khám chữa bệnh.

3. Căn cước công dân điện tử

Người sở hữu tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể sử dụng căn cước công dân điện tử ngay trên ứng dụng VNeID. Bản số này có giá trị pháp lý tương đương thẻ CCCD gắn chip và có thể dùng trong nhiều giao dịch hành chính hoặc khi cần xuất trình giấy tờ cá nhân.

Tài khoản VNeID được chia thành hai cấp độ. Mức độ 1 cho phép truy cập thông tin định danh cơ bản và một số tính năng giới hạn. Người dân có thể đăng ký trực tuyến và nhận kết quả phản hồi trong vòng một ngày. Mức độ 2 cung cấp đầy đủ tiện ích, bao gồm cả căn cước điện tử, và yêu cầu công dân đến trực tiếp trụ sở công an xã, phường để hoàn tất thủ tục. Thời gian xử lý không vượt quá 3 ngày làm việc.

Việc tạo lập và hiển thị căn cước điện tử cho công dân do Bộ Công an đảm nhiệm. Thông tin phát sinh trong quá trình sử dụng sẽ được lưu trữ trên hệ thống tối đa 5 năm kể từ thời điểm ghi nhận.

4. Giấy phép lái xe, đăng ký xe

Theo Thông tư 28 của Bộ Công an, từ ngày 1/7/2024, người dân ngoài việc xuất trình bản giấy còn có thể sử dụng giấy phép lái xe, đăng ký xe đã tích hợp trên ứng dụng VNeID khi cảnh sát giao thông kiểm tra.

Các loại giấy tờ có thể xuất trình qua VNeID gồm: giấy phép lái xe; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ; bằng, chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng; giấy đăng ký xe hoặc bản sao chứng thực giấy đăng ký kèm bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực.

Trong trường hợp cần tạm giữ giấy tờ, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành trên hệ thống điện tử, đồng thời cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính. Người vi phạm đã bị tước GPLX tuyệt đối không được xuất trình bản cứng để tham gia giao thông, vì đã bị hệ thống ghi lại.

﻿ ﻿5. Giấy xác nhận cư trú

Theo Điều 14 ﻿Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, cơ quan, cá nhân tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong VNeID để giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong VNeID được thực hiện bằng một trong các phương thức sau:

- Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia;

- Tra cứu thông tin cá nhân qua tài khoản định danh điện tử của công dân trong ứng dụng VNeID;

- Sử dụng thiết bị đầu đọc mã QRCode, thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Các phương thức khai thác khác theo pháp luật chuyên ngành.