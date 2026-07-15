Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách dùng 3 tính năng mới vừa xuất hiện trên Zalo

| | Kinh tế số

Zalo vừa bổ sung loạt tính năng mới trong tháng 7, từ dịch tin nhắn bằng AI, sao lưu dữ liệu giữa máy tính và điện thoại đến thiết lập OpenClaw.

Dịch AI hỗ trợ thêm tiếng Trung và tiếng Hàn

Nếu thường xuyên nhắn tin với đối tác hoặc bạn bè nước ngoài, người dùng giờ có thể dịch trực tiếp trong khung chat trên Zalo mà không cần sao chép sang ứng dụng khác.

Bên cạnh tiếng Anh, bản cập nhật mới mở rộng Dịch AI sang tiếng Trung và tiếng Hàn. Theo Zalo, AI sẽ tạo bản dịch tự nhiên hơn, phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp.

Cách dùng 3 tính năng mới vừa xuất hiện trên Zalo- Ảnh 1.

Để trải nghiệm tính năng Dịch AI, người dùng có thể thực hiện theo các bước đơn giản sau:

Bước 1: Nhấn giữ vào tin nhắn và nhấn “Dịch”

Bước 2: Chọn Đổi ngôn ngữ

Bước 3: Chọn ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu

Với người dùng zCloud, Zalo còn hỗ trợ dịch tự động và gửi ngay bản dịch trong cuộc trò chuyện. Riêng trên iPhone, tính năng còn kết hợp với ứng dụng Dịch của iOS để hỗ trợ thêm 17 ngôn ngữ khác.

Sao lưu tin nhắn từ máy tính về điện thoại khi đổi máy

Nhằm giúp người dùng thuận tiện trong việc chia sẻ dữ liệu giữa điện thoại và máy tính, Zalo chính thức cập nhật tính năng sao lưu tin nhắn văn bản trên Zalo PC. Tính năng này hữu ích khi đổi điện thoại, cài lại ứng dụng hoặc mất thiết bị, giúp hạn chế tình trạng mất lịch sử trò chuyện.

Đồng thời, tính năng cũng đảm bảo lịch sử trò chuyện luôn được cập nhật đồng bộ và đầy đủ trên mọi thiết bị, từ đó duy trì trải nghiệm liên tục và hạn chế gián đoạn thông tin trong quá trình giao tiếp.

Cách dùng 3 tính năng mới vừa xuất hiện trên Zalo- Ảnh 2.

Để đồng bộ tin nhắn từ Zalo PC về điện thoại, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở Zalo PC

Bước 2: Chọn Cài đặt > Dữ liệu > Đồng bộ và sao lưu

Bước 3: Chọn Sao lưu tin nhắn > Bắt đầu sao lưu

Bước 4: Mở Zalo trên điện thoại và làm theo hướng dẫn để chuyển tin nhắn về máy

Theo Zalo, tính năng này bắt đầu được triển khai dần từ tháng 7/2026 và sẽ sớm được phát hành rộng rãi đến toàn bộ người dùng, nhằm nâng cao trải nghiệm an toàn dữ liệu và tối ưu hóa hiệu suất sử dụng Zalo trên đa nền tảng.

Thiết lập OpenClaw trên Zalo đã trở nên đơn giản hơn

Zalo phát triển plugin chính thức cho OpenClaw, một AI Agent mã nguồn mở đang được cộng đồng người dùng toàn cầu quan tâm. Giải pháp này giúp tối giản hóa toàn bộ quá trình cài đặt và thiết lập phức tạp trước đây; đồng thời cho phép người dùng ra lệnh cho AI Agent thực hiện việc soạn và gửi tin nhắn qua Zalo. Plugin này hiện đã được công bố chính thức trên website của OpenClaw.

Cách dùng 3 tính năng mới vừa xuất hiện trên Zalo- Ảnh 3.

Thay vì phải đi qua nhiều bước kết nối rời rạc và phức tạp như trước, người dùng có thể hoàn tất nhanh chóng với một bước quét QR đơn giản:

● Bước 1: Cài đặt Plugin Zalo ClawBot theo thông tin từ trang web chính thức của OpenClaw

● Bước 2: Quét mã QR bằng Zalo để tạo My Clawbot

● Bước 3: Chat để yêu cầu ClawBot hỗ trợ công việc

Việc giảm bớt các thao tác là bước tiến quan trọng để thu hẹp khoảng cách giữa một công nghệ vốn dành cho dân kỹ thuật và nhóm người dùng rộng hơn trên nền tảng Zalo.

Theo Ngọc Duy/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
Zalo, tính năng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cơ quan Thuế gửi thông báo quan trọng đến tất cả những ai dùng eTax Mobile

Cơ quan Thuế gửi thông báo quan trọng đến tất cả những ai dùng eTax Mobile Nổi bật

Không dùng chip Phương Tây, Nga tự làm chip AI: Chạy không cần internet, tốc độ 30.000 tỷ phép tính mỗi giây

Không dùng chip Phương Tây, Nga tự làm chip AI: Chạy không cần internet, tốc độ 30.000 tỷ phép tính mỗi giây Nổi bật

Meta đầu tư 50 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu

Meta đầu tư 50 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu

08:00 , 15/07/2026
Số vụ lộ tài khoản trong tháng 6 bằng 1/3 so với tháng 5

Số vụ lộ tài khoản trong tháng 6 bằng 1/3 so với tháng 5

07:28 , 15/07/2026
Người phụ nữ 74 tuổi đến ngân hàng làm thủ tục chuyển 250 triệu đồng, giao dịch viên lập tức báo công an

Người phụ nữ 74 tuổi đến ngân hàng làm thủ tục chuyển 250 triệu đồng, giao dịch viên lập tức báo công an

17:59 , 14/07/2026
Công an phát cảnh báo nóng liên quan đến hộ chiếu, người dân lưu ý

Công an phát cảnh báo nóng liên quan đến hộ chiếu, người dân lưu ý

17:59 , 14/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên