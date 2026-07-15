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Meta đầu tư 50 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu

| | Kinh tế số

Meta đầu tư hơn 50 tỷ USD để mở rộng siêu trung tâm dữ liệu Hyperion tại Mỹ, tăng gấp đôi công suất nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng AI.

Nhằm tiếp tục mở rộng công suất hạ tầng AI, ông lớn công nghệ Meta vừa đưa ra kế hoạch mở rộng siêu trung tâm dữ liệu tại bang Louisiana, Mỹ, với công suất lên tới 5 GW và tổng mức đầu tư vượt mốc 50 tỷ USD.

Công suất của dự án mang tên Hyperion sẽ được tăng gấp đôi so với kế hoạch cũ nhằm phục vụ quá trình huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn AI. Siêu dự án này cũng góp phần tạo cú hích lớn cho kinh tế địa phương khi mang lại hơn 1,6 tỷ USD hợp đồng xây dựng và gia tăng mạnh nguồn thu thuế tại đây.

Không chỉ nhằm mục tiêu thúc đẩy cuộc chạy đua AI, đây cũng là một phần trong cam kết của Meta với chính quyền Tổng thống Trump, chi 600 tỷ USD nhằm mở rộng phát triển hạ tầng nội địa.

Cũng như nhiều tập đoàn công nghệ lớn khác, Meta đang tăng tốc đầu tư vào hạ tầng AI khi nhu cầu về năng lực tính toán tiếp tục vượt xa nguồn cung. Công ty đã cam kết đầu tư khoảng 600 tỷ USD vào hạ tầng và tạo việc làm tại Mỹ trong 3 năm tới.

Hiện Meta sở hữu 32 trung tâm dữ liệu đang vận hành hoặc được xây dựng trên toàn cầu, trong đó 28 cơ sở đặt tại Mỹ. Việc mở rộng Hyperion được xem là một trong những bước đi quan trọng nhằm củng cố vị thế của Meta trong cuộc cạnh tranh phát triển trí tuệ nhân tạo với các đối thủ như OpenAI, Microsoft, Google và Amazon.

Theo Minh Hằng

VTV

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