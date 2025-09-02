Cách luộc gà vàng óng, đẹp mắt để cúng Rằm tháng 7: Không phải ai cũng làm chuẩn

Rằm tháng 7 là dịp quan trọng trong năm, khi các gia đình thường chuẩn bị mâm cơm cúng chu đáo. Trong đó, gà luộc luôn được xem là món ăn trung tâm, thể hiện sự trang trọng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách để gà luộc vừa vàng ươm, vừa có hình dáng đẹp mà da không bị nứt. Một vài bí quyết dưới đây sẽ giúp các bà nội trợ dễ dàng thực hiện.

1. Lựa chọn gà phù hợp

Để có thành phẩm đẹp mắt, khâu chọn gà đóng vai trò quan trọng. Các đầu bếp giàu kinh nghiệm thường khuyên nên chọn gà trống tơ, mào đỏ tươi, thân chắc, ức nở và chân mập. Đây là loại gà khi luộc sẽ cho phần thịt săn, không bị bở.

Ngoài ra, gà ri cũng là một lựa chọn phổ biến. Ưu điểm của giống gà này là thịt dai ngọt, luộc lên giữ được độ chắc và màu sắc tự nhiên.

2. Tạo dáng gà trước khi luộc

Một con gà luộc đẹp không chỉ ở màu sắc vàng óng mà còn ở thế dáng chuẩn. Để gà lên mâm trông trang trọng, bạn có thể làm theo cách sau: gập hai chân gà sát vào đùi rồi dùng dây buộc cố định; tiếp đó, dựng phần cổ và nghiêng đầu gà nhẹ sang một bên. Cuối cùng, đan chéo hai cánh lại và buộc chắc. Khi hoàn tất, gà sẽ có tư thế gọn gàng, đẹp mắt.

3. Luộc gà bằng nước nóng

Nhiều người thường thả gà vào nồi nước lạnh rồi mới đun sôi. Thói quen này dễ khiến da gà bị nứt, co rút mất thẩm mỹ. Thay vào đó, nên cho gà vào nước đã được làm nóng ở mức 80–90 độ C. Cách này giúp thịt chín đều mà da vẫn mịn màng, không bị rạn.

Một mẹo nhỏ để gà thêm phần bắt mắt là cho khoảng nửa thìa cà phê bột nghệ vào nồi nước. Lớp da gà sau khi luộc xong sẽ có màu vàng óng tự nhiên, trông hấp dẫn hơn khi bày lên mâm cúng.

Với những bước đơn giản từ khâu chọn gà, tạo dáng cho đến luộc đúng cách, các bà nội trợ hoàn toàn có thể chuẩn bị được một con gà luộc vừa ngon, vừa đẹp cho mâm cúng Rằm tháng 7. Món ăn không chỉ mang ý nghĩa truyền thống mà còn góp phần làm cho mâm cơm thêm phần trang trọng và trọn vẹn.