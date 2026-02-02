Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cách mới để cung cấp thông tin về vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

02-02-2026 - 15:01 PM | Smart Money

Người dân có thông tin về nhóm cướp ngân hàng có thể quét mã QR để thông báo, góp sức với cơ quan công an đấu tranh với tội phạm.

Công an Gia Lai đang phát động phong trào toàn thể nhân dân chung tay góp sức cùng lực lượng công an đấu tranh tội phạm cướp Ngân hàng Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá.

Những ngày qua, Công an tỉnh Gia Lai đã gửi thư kêu gọi người dân trên địa bàn các xã, phường tham gia tố giác tội phạm liên quan vụ cướp ngân hàng trên. Cùng với đó, công an các phường, xã trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân cử cán bộ đến từng hộ dân để phát thư kêu gọi, vận động bà con cung cấp bất cứ thông tin, hình ảnh nào liên quan đến các đối tượng khả nghi.

Cách thức mới để người dân cung cấp thông tin vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai - Ảnh 1.

Người dân có thông tin liên quan đến nhóm cướp ngân hàng có thể quét mã để trình báo cho cơ quan công an

Để người dân thuận tiện, nhanh chóng hơn trong việc cung cấp thông tin liên quan đến các đối tượng khả nghi, công an tỉnh Gia Lai đã tạo mã QR để người dân quét khi có thông tin muốn cung cấp.

Sau khi quét mã sẽ thấy các một số thông tin, hình ảnh liên quan đến đặc điểm của nhóm cướp ngân hàng như: Hình ảnh 2 đối tượng trên đường tẩu thoát. Hai đối tượng là nam giới độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi, 1 đối tượng cao khoảng 1,65m, nói giọng miền Nam; đối tượng còn lại cao khoảng 1,68m, nói giọng miền Trung.

Ngoài ra còn thấy các thông tin như vị trí, kích thước hố chôn chiếc xe máy dưới mương nước gần khu công nghiệp; hình ảnh, kích thước tấm ván gỗ các đối tượng dùng che đậy chiếc hố...

Sau đó, người dân điền các thông tin theo hướng dẫn và gửi đi là có thể chung tay cùng lực lượng công an đấu tranh chống lại nhóm cướp ngân hàng.

Toàn cảnh vụ cướp ngân hàng xảy ra hôm 19-1

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 19-1, hai đối tượng mặc áo khoác và đội mũ bảo hiểm màu xanh của hãng Grab, sử dụng xe máy thì nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen biển số giả là 77G1 - 313.12, mang theo một túi xách màu xanh vào khu vực quầy giao dịch Ngân hàng Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá (133 đường Trường Chinh, phường Hội Phú).

Tại đây, cả 2 dùng vật giống súng ngắn, khống chế làm cho các nhân viên ngân hàng hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, 2 đối tượng vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỉ đồng rồi ra xe tẩu thoát.

Theo Hoàng Thanh

Người lao động

