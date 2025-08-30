Cách nhận 80GB data 5G miễn phí từ nhà mạng Viettel

Từ ngày 30/8 đến hết 2/9/2025, Viettel triển khai ưu đãi đặc biệt: tặng 80GB data 5G tốc độ cao miễn phí cho tất cả thuê bao trả trước, trả sau tại Hà Nội, trong vùng phủ sóng 5G.

Theo đó, người dùng chỉ cần soạn tin 80GB gửi 191 để nhận ưu đãi (mỗi thuê bao 1 lần duy nhất và sử dụng đến 24h trong ngày đăng ký). Chương trình áp dụng cho thiết bị hỗ trợ 5G, khi bật chế độ 5G và truy cập tại khu vực có sóng 5G.

Chương trình được áp dụng với cả thuê bao trả trước và trả sau. Mỗi thuê bao chỉ được đăng ký duy nhất một lần và dung lượng được tặng chỉ có thời hạn sử dụng đến 24h trong ngày đăng ký.

Với 80GB dung lượng 5G miễn phí, người dùng tại Hà Nội có thể thoải mái lướt web, xem video, chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa trong ngày đại lễ, cũng như dễ dàng chia sẻ nội dung livestream buổi lễ diễu binh, diễu hành lên mạng xã hội.

Ngoài ra, Viettel còn tặng 80 triệu ưu đãi cho khách hàng nhân dịp Đại lễ 2/9 bao gồm tặng 80.000 điểm Viettel++ cho những khách hàng có mức tiêu dùng từ 10.000 đồng/tháng trong các tháng 5, 6, và 7/2025, giảm 29.000đ cước Internet mỗi tháng cho thuê bao đăng ký mới, ra mắt gói combo 5G29, tìm hiểu lịch sử trên TV360 nhận quà tổng trị giá 13 tỷ đồng bao gồm data, điểm Viettel++, kho phim chất lượng cao,...

Các nhà mạng VinaPhone, MobiFone đồng loạt tung khuyến mãi mừng 80 năm Quốc khánh

Trước đó, nhà mạng VinaPhone cũng ra mắt chương trình tặng data miễn phí cho toàn bộ thuê bao của hãng trên phạm vi toàn quốc. Người dùng sẽ được tặng từ 2GB đến 80GB, tuỳ theo mức tiêu dùng trong tháng 7.

Để tham gia chương trình khuyến mãi này, thuê bao VinaPhone soạn tin nhắn với nội dung “80nam” gửi đến số 888, người dùng sẽ lập tức được cộng dung lượng mạng di động vào thuê bao của mình.

Đồng thời, nhà mạng MobiFone ra mắt gói cước VN80 - 80GB dung lượng di động với giá 34.000đ, với ký nghĩa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 34 tỉnh/ thành phố. Nhà mạng này cũng tặng 50% giá trị thẻ nạp cho các thuê bao trả trước trong ngày 2/9, không giới hạn số lần nạp.