Cách nhận diện website giả mạo để tránh bẫy lừa đảo trực tuyến

Trong thời đại số, lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi và khó lường. Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay là giả mạo website - khi kẻ gian tạo ra các trang web "nhái" có giao diện gần giống hệt trang chính thống nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu nhạy cảm của người dùng.

Dấu hiệu nhận biết website giả mạo

- URL bất thường: Các website giả mạo thường sử dụng địa chỉ web (URL) rất giống với trang thật, nhưng có thay đổi nhỏ như thêm ký tự lạ, thay thế chữ cái (ví dụ: g00gle.com thay vì google.com). Người dùng cần kiểm tra kỹ đường dẫn trước khi nhập bất kỳ thông tin nào.

- Giao diện kém chuyên nghiệp: Dù có thể bắt chước giao diện gốc, các trang lừa đảo thường mắc lỗi chính tả, hình ảnh mờ, bố cục thiếu nhất quán hoặc không thân thiện với người dùng.

- Yêu cầu nhập thông tin nhạy cảm bất thường: Nếu một trang web bất ngờ yêu cầu bạn cung cấp số tài khoản, mã OTP, hoặc thông tin cá nhân mà không có lý do chính đáng, hãy cảnh giác. Đây có thể là dấu hiệu của hành vi lừa đảo.

Chuyên gia an ninh mạng Troy Hunt - người sáng lập nền tảng kiểm tra rò rỉ dữ liệu Have I Been Pwned - cảnh báo: "Kẻ lừa đảo không cần tạo ra một website hoàn hảo, chỉ cần làm vừa đủ để khiến bạn tin rằng nó là thật. Hãy luôn cẩn trọng với bất kỳ liên kết nào bạn nhấp vào, đặc biệt trong email hoặc tin nhắn lạ".

Ông cũng khuyến nghị người dùng nên sử dụng các trình quản lý mật khẩu (password manager), vì các công cụ này chỉ tự động điền thông tin đăng nhập trên đúng website chính thức, giúp giảm nguy cơ nhập nhầm thông tin vào các trang giả mạo.

Cách tự bảo vệ bản thân trước website giả mạo

- Tuyệt đối không nhấp vào các đường link trong email hoặc tin nhắn có nguồn gốc không rõ ràng.

- Kiểm tra cẩn thận tên miền trước khi đăng nhập, tránh các trang có địa chỉ bất thường hoặc sai lệch nhỏ.

- Cài đặt phần mềm chống virus và các tiện ích mở rộng có chức năng chặn truy cập vào website độc hại.

- Kích hoạt tính năng xác thực hai yếu tố (2FA) cho tất cả tài khoản quan trọng nhằm tăng cường bảo mật.

- Sử dụng các công cụ kiểm tra độ an toàn của website như Google Safe Browsing, VirusTotal,… để đánh giá mức độ tin cậy trước khi truy cập.

Trong bối cảnh môi trường số tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc nhận diện website giả mạo và duy trì cảnh giác là kỹ năng thiết yếu giúp người dùng tự bảo vệ mình trước các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi.