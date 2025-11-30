Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cách nổi tiếng kì lạ của Tổng giám đốc Viết Vương

30-11-2025 - 08:16 AM | Lifestyle

Sự chú ý từ cư dân mạng đã va vào bàn tay của chồng Đỗ Hà.

Sau khi đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và TGĐ Sơn Hải Nguyễn Viết Vương khép lại thì cuộc sống vợ chồng son của cặp đôi là chủ đề được quan tâm tiếp theo. Trong các bài đăng của nàng Hậu, chồng doanh nhân được nhắc đến liên tục, thậm chí còn chiếm cả spotlight của vợ.

Không phụ lòng mong đợi từ netizen, Đỗ Hà cũng cho chồng lên sóng nhưng theo kiểu không giống ai. Trong một clip mới đây, nàng Hậu chia sẻ quá trình skincare và bàn tay của TGĐ Viết Vương lọt vào khung hình thông qua hành động hỗ trợ vợ ở bước gỡ mặt nạ. Sau đó Đỗ Hà còn cầm tay chỉ việc cho chồng.

Bàn tay Viết Vương xuất hiện vỏn vẹn vài giây nhưng cũng đủ khiến dân tình bàn tán xôn xao

Ban đầu Đỗ Hà phải cầm tay chỉ việc cho chồng, sau đó Viết Vương tự thực hiện

Khoảnh khắc này nhanh chóng viral, khiến cư dân mạng bình luận rầm rộ. Không phải vì xin vía da đẹp của Đỗ Hà hay khen mặt mộc của nàng Hậu mà vì bàn tay Viết Vương. Nhiều người còn nhận xét rằng Đỗ Hà nổi tiếng thì đã đành nhưng giờ lấy chồng rồi còn nổi tiếng hơn.

Ngoài ra một số bình luận lại nói đùa rằng Viết Vương vẫn đang ổn trong "khu tự trị" Đỗ Hà. Thậm chí anh còn rất vui vẻ hợp tác để lên sóng cùng vợ, dù chỉ là... bàn tay xuất hiện trong camera. Vì vậy fan của cặp đôi mong sẽ sớm thấy nhiều hơn những khoảnh khắc đời thường của nam doanh nhân. 

“Viết Vương giờ hot hơn cả Đỗ Hà”, “Hóng mỗi Viết Vương”, “Điều chúng tôi cần bây giờ là anh tổng tài Viết Vương được lên sóng”, “Thứ chúng tôi muốn xem là Viết Vương”, “Nay cái tay, mai cả cánh tay,… thôi cũng dần dần, kiểu gì mấy nữa cũng có mặt”, “Thấy có 1 bàn tay lạ xâm nhập vào video”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Đặc biệt Đỗ Hà còn tiết lộ thêm về cuộc sống hôn nhân ở bình luận. Khi có người hỏi về chuyện chỉ cho Viết Vương cách skincare, cô cho biết mình đã bày cho chồng và “nhìn hay lắm” nhưng không chia sẻ thêm hình ảnh hay thông tin nào khác nên dân tình càng hóng hơn.

Thấy cách trả lời comment là biết Đỗ Hà đang vui vẻ, hạnh phúc cỡ nào

Phản ứng từ cư dân mạng

Sau khi kết hôn, Đỗ Hà và Viết Vương đang sống trong một căn hộ cao cấp ở Hà Nội. Đây cũng là nơi được nàng Hậu cho lên sóng nhiều lần từ trước đây. Dù không chia sẻ chi tiết về hôn nhân nhưng fan của cặp đôi đều cho rằng cả hai đang tận hưởng trọn vẹn những ngày tháng hạnh phúc.

Viết Vương và Đỗ Hà trong tiệc cưới ở Hà Nội

Căn hộ mà cặp đôi đang ở sau khi kết hôn

