Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ bên chồng thiếu gia trong lễ cưới ở Hà Nội

Tối 9/11, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cùng doanh nhân Nguyễn Viết Vương tổ chức tiệc cưới hoành tráng tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng tổ chức hôn lễ tại Hà Nội vào tối 9/11.

Dù trời mưa nặng hạt, từ 17h hàng trăm khách mời trong đó nhiều người nổi tiếng có mặt để chung vui cùng cặp đôi. Cô dâu Đỗ Thị Hà xuất hiện trong chiếc váy ren trắng ôm sát, kết hợp với voan dài hàng mét, cầm bó hoa phong lan trắng tinh tế. Chú rể Nguyễn Viết Vương bảnh bao trong bộ suit trắng đồng điệu với cô dâu, tạo nên hình ảnh lộng lẫy và tinh tế.

Lễ cưới diễn ra trong không gian ngập tràn sắc trắng, được trang trí bằng hàng trăm bông hoa tươi như phong lan, cẩm tú cầu, hoa hồng, baby… Nổi bật ở trung tâm là tên của cô dâu và chú rể, tạo điểm nhấn trang trọng cho bữa tiệc. Cặp uyên ương rạng rỡ chào đón khách mời trong niềm hân hoan và hạnh phúc.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh chúc mừng cô dâu Đỗ Thị Hà và chú rể Viết Vương.

Trước đó, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương tổ chức lễ ăn hỏi ngày 16/10, cũng như tiệc cưới ở quê nhà chú rể tại Quảng Trị ngày 22/10. Tại đây, lễ cưới diễn ra trong rạp cưới rộng 2.300 m² bên bờ sông Nhật Lệ, đón tiếp cả nghìn khách và nhiều quan khách, bạn bè thân thiết.

Trong phóng sự cưới, đôi uyên ương dành cho nhau những lời thề nguyện ngọt ngào. “Từ hôm nay đến mãi về sau, em và anh không còn là hai lối đi riêng, mà là hành trình chung mang tên hạnh phúc trọn đời”, Hoa hậu Đỗ Thị Hà nói.

Đáp lại, chú rể nhắn gửi: “ Anh gắn với những công trình và ngày hôm nay, anh đang cùng em xây công trình lớn nhất đời mình. Cảm ơn em, người con gái xuất hiện trong cuộc đời anh, để cho anh biết thế nào là tình yêu.

Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng em nhé, để tình yêu này sẽ không chỉ là những lời nói ngọt ngào, mà là từng hành động nhỏ bé mỗi ngày, là sự sẻ chia, thấu hiểu. Hôm nay, sau tất cả những năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng để bước đến, nắm lấy đôi tay em, và cùng em đi qua mọi chặng đường" .

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 ở Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô thi Miss World 2021 tại Puerto Rico và vào top 13 chung cuộc. Cô vào Top 67 đề cử "Vẻ đẹp vượt thời gian" của Missosology, là giám khảo Miss World Vietnam 2023, giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2024. Từ năm 2023, Đỗ Thị Hà chuyển hướng kinh doanh ngành làm đẹp.

Chồng của Đỗ Thị Hà là doanh nhân Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, là thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải. Cặp đôi được đánh giá là “trai tài gái sắc” và nhận được nhiều lời chúc phúc từ gia đình, bạn bè cũng như công chúng.



