Cách nộp hồ sơ online cấp thẻ Căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi

Từ 01/7/2024, trẻ từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi có thể được cấp thẻ Căn cước theo nhu cầu. Theo đó, cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi sẽ gửi yêu cầu đề nghị cấp thẻ Căn cước cho trẻ qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Để đăng ký cấp thẻ Căn cước cho trẻ từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp (sau đây gọi tắt là công dân) sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) để đăng nhập Cổng dịch vụ công Bộ Công an và thực hiện theo các bước sau:



Bước 1: Công dân truy cập vào đường link: http://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn .



Bước 2: Công dân chọn “Đăng nhập” ở góc phải phía trên màn hình.



Bước 3: Công dân chọn Đăng nhập bằng “Tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia”.

Bước 4: Chọn đăng nhập bằng “Tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an dành cho công dân”.



Bước 5: Tại màn hình tiếp theo, công dân nhập thông tin số định danh và mật khẩu tài khoản VNeID hoặc quét mã QR Code bằng ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh để đăng nhập.





Bước 6: Sau khi đăng nhập thành công, công dân chọn “Lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước”.





Bước 7: Tiếp theo, chọn cấp thẻ Căn cước cho người dưới 14 tuổi.



Bước 8: Tại màn hình tiếp theo, công dân nhập số điện thoại của người kê khai (cha, mẹ, người đại diện hợp pháp), sau đó điền đẩy đủ thông tin của trẻ cần cấp thẻ Căn cước theo yêu cầu (bao gồm: họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số định danh cá nhân; mối quan hệ của người kê khai với người cần cấp thẻ Căn cước).



Sau khi điền đầy đủ các thông tin công dân chọn “Kiểm tra thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư”.

- Trường hợp trùng khớp với thông tin trên hệ thống CSDL quốc gia về dân cư, hệ thống hiển thị thông báo: “Thông tin công dân hợp lệ”. Công dân thực hiện bước tiếp theo.



- Trường hợp thông báo thông tin không hợp lệ do không trùng khớp với hệ thống CSDL quốc gia về dân cư, công dân vui lòng liên hệ Công an xã/phường/thị trấn nơi thường trú để được hướng dẫn và cập nhật đầy đủ thông tin, sau đó nộp lại hồ sơ theo các bước nêu trên.



Bước 9: Công dân chọn lý do cấp “Cấp thẻ Căn cước lần đầu”. Chọn loại hồ sơ: “Người từ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi”.



- Trường hợp công dân chọn nơi thực hiện là phòng CS QLHC về TTXH Công an tỉnh: Tại cấp thực hiện chọn “Cấp tỉnh”, cơ quan thực hiện chọn “Công an tỉnh...”.



- Trường hợp công dân chọn nơi thực hiện là đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện/thị xã/thành phố nơi thương trú/tạm trú: Tại cấp thực hiện chọn “Cấp huyện”, cơ quan thực hiện phía trên chọn “Công an tỉnh,...”, phía dưới chọn “Công an huyện/thị xã/ thành phố” nơi thường trú/tạm trú.

Bước 10: Tick vào ô “Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật” sau đó ấn chọn “Lưu và Tiếp tục”.



Khi màn hình hiển thị Popup dưới đây công dân chọn “Đồng ý”.

Bước 11: Công dân chọn thời gian hẹn thu nhận thông tin căn cước sau đó chọn “Nộp hồ sơ”.



Lưu ý: Công dân chủ động lựa chọn thời gian thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước tại cơ quan Công an đúng thời gian hẹn thu nhận đã đăng ký, công dân liên hệ cơ quan Công an nơi cấp Căn cước để thu nhận hồ sơ. Quá thời gian hẹn, công dân không liên hệ hồ sơ sẽ bị hủy.

Màn hình sẽ hiện thị thông báo hồ sơ đã được tiếp nhận và tự động chuyển sang trang Quản lý hồ sơ dịch vụ công. Công dân ghi nhớ mã hồ sơ trực tuyến và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ.

Sau khi hồ sơ được gửi thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển đến cơ quan Công an nơi công dân đăng ký để tiếp nhận, xử lý. Đúng thời gian đã đăng ký, công dân đến trụ sở cơ quan Công an nơi đăng ký thu nhận hồ sơ, cung cấp cho cán bộ tiếp nhận mã hồ sơ sơ trực tuyến để được hướng dẫn thực hiện các bước thu thập thông tin cá nhân và thông tin sinh trắc học.

Nguồn: xaydungchinhsach.chinhphu.vn