Cách tải ứng dụng A80 - Tự hào Việt Nam để xem "cấm đường ở Hà Nội" chính xác nhất lúc này

Cách tải ứng dụng xem cấm đường Hà Nội

Theo cập nhật mới nhất từ Công an thành phố Hà Nội, thời gian phân luồng giao thông để phục vụ Tổng hợp luyện lần 1 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa có sự thay đổi.

Thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện trong ngày 21/8/2025: Bắt đầu từ 11h30 ngày 21/8/2025 đến 3h ngày 22/8/2025 (sớm hơn 5 giờ 30 phút theo thông báo trước đó).

Trong thời gian diễn ra sự kiện, thời gian tổ chức cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường ở Hà Nội có thể sẽ liên tục có những thay đổi, điều chỉnh vào phút chót.

Vì vậy, để nắm bắt thông tin mới nhất và chuẩn xác nhất, người dân có thể tải ngay ứng dụng A80 - Tự hào Việt Nam trên điện thoại để được cập nhật mọi thông báo mới nhất. Hiện tại, ứng dụng đã ra mắt bản đồ cực kỳ chi tiết về các tuyến đường cấm, hạn chế đi lại để phục vụ diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm trong thời gian tới.

Để tải ứng dụng, người dùng mở các gian hàng ứng dụng trên nền tảng iOS và Android, tìm tên A80 - Tự hào Việt Nam và nhấn tải xuống.

Để theo dõi lịch trình cấm đường và tuyến đường hiện đang bị cấm theo thời gian thực, chọn mục Bản đồ nằm ở phía dưới màn hình ứng dụng.

Tại đây, một bản đồ trực quan thành phố Hà Nội hiện ra, chọn mục Cấm đường nằm phía trên màn hình. Có hai danh mục hiện ra, một là Theo thời gian thực và Lịch trình cấm đường. Khi nhấn vào Theo thời gian thực, bản đồ sẽ hiện lên các tuyến đường bị cấm hiện tại, được cập nhật theo thời gian thực, chuẩn xác nhất theo thông báo của cơ quan chức năng.

Khi ấn vào Lịch trình cấm đường, một thông báo trực quan sẽ hiện ra chi tiết về toàn bộ thời gian, tuyến đường bị cấm, bị hạn chế, loại phương tiện không được phép lưu thông để người dân tiện theo dõi.

Thay vì mất thêm thao tác tìm kiếm trên mạng mỗi khi cần lưu thông trên đường, ngộp trong biển thông tin có nguy cơ thiếu chính xác, người dùng chỉ cần nhấn vào ngay ứng dụng A80 - Tự hào Việt Nam có sẵn trên điện thoại để theo dõi mọi thông tin cấm đường một cách tiện lợi.

Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng Chatbot AI trên nền tảng để hỏi các tuyến đường bị cấm, chỉ dẫn đường đi và tạo lịch nhắc nhở khi cần thiết.

Ứng dụng cần có để theo dõi sự kiện A80

Cùng với website: https://a80.hanoi.gov.vn , ứng dụng A80 - Tự hào Việt Nam là nền tảng số chính thức do thành phố Hà Nội xây dựng, phục vụ nhân dân trong thời gian tổ chức kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Cả trang web và ứng dụng A80 - Tự hào Việt Nam đều là nền tảng chính thống, được cập nhật liên tục từ chính quyền thành phố, người dân có thể yên tâm sử dụng mà không lo rủi ro sai lệch hoặc chậm thông tin.

Không chỉ dừng lại là ứng dụng xem phân luồng giao thông, A80 - Tự hào Việt Nam được xây dựng như nền tảng đầy đủ nhất, cập nhật nhất nhằm cung cấp, hướng dẫn và giới thiệu toàn bộ các hoạt động chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước.

Thông qua nền tảng này, người dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài cùng bạn bè quốc tế có thể dễ dàng theo dõi thông tin chính thức được cập nhật liên tục từng ngày từng phút về lịch trình diễu binh - diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa - lịch sử, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện quan trọng nào.

Tính năng bản đồ thời gian thực không chỉ xem các phương án cấm đường mà còn có thể tra cứu địa điểm diễn ra sự kiện, các điểm xem trực tiếp, lộ trình diễu binh, diễu hành, cũng như dễ dàng tìm kiếm các điểm hỗ trợ y tế, an ninh khi cần thiết. Bên cạnh đó, bản đồ còn cung cấp các thông tin tiện ích khác như điểm cấp nước, khách sạn, nhà hàng, nhà vệ sinh công cộng, tuyến xe buýt và lối thoát hiểm.

Tất cả thông tin đều được hiển thị một cách trực quan, dễ sử dụng, đảm bảo mọi người dân từ người lớn tuổi đến các bạn trẻ đều có thể truy cập mà không gặp bất kỳ trở ngại.

Bên cạnh đó, những hình ảnh hậu trường đặc sắc, video truyền hình trực tiếp và các khoảnh khắc đáng nhớ do chính người dân khắp mọi miền đất nước chia sẻ cũng sẽ được đăng tải trên nền tảng A80 - Tự hào Việt Nam , tạo nên một bức tranh toàn cảnh sống động về đại lễ.