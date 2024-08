Cách tải và sử dụng nTrust - Ứng dụng phát hiện kẻ lừa đảo cho người Việt hot nhất hiện nay

Ứng dụng phòng chống lừa đảo dành riêng cho người Việt

Ngày 30/7, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã công bố ra mắt phần mềm phòng chống lừa đảo nTrust.

Phần mềm nTrust sử dụng cho smartphone, giúp người dùng phát hiện các dấu hiệu lừa đảo thông qua kiểm tra số điện thoại, số tài khoản, đường dẫn trang web và mã QR. Đây là phần mềm hoàn toàn miễn phí và dành riêng cho người người dùng tại Việt Nam.

Một số chức năng chính của nTrust:

- Chức năng kiểm tra số điện thoại giúp người dùng ngăn chặn các số lừa đảo có trong cơ sở dữ liệu, cũng như cảnh báo các số quảng cáo làm phiền (số spam). Người dùng có thể chủ động chặn các số không muốn liên lạc (danh sách đen) hay tạo ngoại lệ cho các số thường xuyên trao đổi (danh sách trắng).

- Chức năng kiểm tra địa chỉ web (link) giúp phát hiện các trang web lừa đảo, chứa mã độc hoặc trang giả mạo. Người dùng sẽ nhận được khuyến cáo không nên truy cập các trang web này để phòng tránh bị mất tài khoản. Phần mềm cũng hỗ trợ người dùng quét các mã QR trước khi giao dịch, giúp phát hiện ra các mã QR có dấu hiệu lừa đảo.

- Chức năng quét mã độc, người dùng sẽ được cảnh báo khi cài các ứng dụng (app) giả mạo hoặc có chứa mã độc. Từ đó giúp phòng ngừa các tình huống mạo danh cơ quan, tổ chức để lừa cài app giả, chiếm quyền điều khiển điện thoại, sau đó tự động chuyển tiền.

Ảnh: Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Ông Vũ Ngọc Sơn - Hiệp hội An ninh quốc gia cho biết: hiện, cơ sở dữ liệu phòng chống lừa đảo nTrust đã có hơn 1 triệu bản ghi, được xác minh, tổng hợp từ nguồn dữ liệu của Bộ Công an, Bộ TT-TT, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức an ninh mạng thành viên của Hiệp hội.



Thông tin từ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia: nTrust là dự án phần mềm phi lợi nhuận, không sử dụng ngân sách nhà nước, kinh phí được huy động từ nguồn tài trợ xã hội và phần mềm cũng đã được giới thiệu vào ngày 13/5 tại hội thảo "Phòng chống lừa đảo trên không gian mạng".

Hướng dẫn cài đặt phần mềm nTrust

Người dùng có thể tải phầm mềm từ Google Play hoặc App Store cho điện thoại của mình. Cách dùng ứng dụng trên smartphone Android và iPhone là tương tự nhau.

Link cài đặt dành cho điện thoại Android tại đây

Link cài đặt dành cho điện thoại iOS tại đây

Sau khi cài đặt nTrust, trong lần đầu dùng ứng dụng người dùng phải điền số điện thoại để đăng nhập, sau đó nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã khai báo của bạn.

Bước 1: Khai báo các thông tin cá nhân như họ, tên, địa chỉ.

Nhấn nút "Cho phép" tại các hộp thoại hiện ra để cấp quyền cho ứng dụng nTrust, như gửi thông báo khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo trên smartphone, ngăn chặn cuộc gọi rác làm phiền.

- Bước 2: Phần mềm nTrust sẽ yêu cầu người dùng cấp quyền trên smartphone để có thể nhận diện và cảnh báo nếu thấy cuộc gọi từ những đầu số lừa đảo.

Để thực hiện điều này, bạn nhấn nút "Kích hoạt" tại giao diện hiện ra, sau đó kích hoạt ứng dụng "nTrust" tại mục "Xuất hiện trên cùng".

- Bước 3: Quay trở lại giao diện nTrust, nhấn nút "Cho phép" để cấp quyền cho nTrust quản lý các cuộc gọi trên smartphone.

Khi cấp quyền này, nTrust sẽ hiển thị hộp thoại cảnh báo lừa đảo hoặc cuộc gọi rác khi có các số điện thoại lạ gọi đến, điều này giúp người dùng nâng cao cảnh giác hoặc bỏ qua các cuộc gọi rác để không mất thời gian nghe máy.

- Bước 4: Một hộp thoại hiện ra để hỏi người dùng có muốn sử dụng nTrust để làm ứng dụng nhận dạng người gọi và ngăn chặn cuộc gọi làm phiền mặc định hay không, bạn chọn "nTrust" từ hộp thoại hiện ra, sau đó nhấn nút "Đặt làm mặc định".

Hướng dẫn sử dụng phần mềm nTrust

Chặn cuộc gọi lừa đảo

Để sử dụng tính năng này, bạn truy cập vào mục "Kiểm tra SĐT" trên giao diện chính của ứng dụng, sau đó chọn mục "DS Đen" từ giao diện hiện ra.

+ Tại đây, bạn nhấn nút "Thêm số điện thoại" và nhập những số điện thoại mình muốn chặn cuộc gọi. nTrust cũng sẽ yêu cầu người dùng nhập lý do muốn chặn các số này (vì lừa đảo hoặc làm phiền).

Ảnh chụp màn hình. Nguồn: Hiệp hội An ninh mạng quốc gia

Kiểm tra số tài khoản/ trang web nghi lừa đảo

Truy cập vào nTrust, chọn chức năng "Kiểm tra web" hoặc "Kiểm tra STK" từ giao diện chính của ứng dụng, sau đó điền địa chỉ trang web hoặc số tài khoản cần kiểm tra vào hộp thoại tương ứng.

Nếu kết quả trả về cho biết "Chưa có thông tin", nghĩa là trang web hoặc số tài khoản vừa kiểm tra chưa từng bị người dùng nTrust nào báo cáo là lừa đảo, hoặc các thông tin này chưa nằm trong cơ sở dữ liệu lừa đảo của nTrust.

Ảnh chụp màn hình. Nguồn: Hiệp hội An ninh mạng quốc gia

Quét phần mềm độc hại



Nhấn vào biểu tượng "Quét mã độc" ở menu phía dưới, sau đó nhấn vào biểu tượng con bọ tại giao diện hiện ra.

+ Sau khi quá trình quét hoàn tất, nTrust sẽ thông báo cho người dùng biết số lượng ứng dụng đã cài đặt trên smartphone và số lượng mã độc (nếu có) đã phát hiện ra.

Ảnh chụp màn hình. Nguồn: Hiệp hội An ninh mạng quốc gia

Thông tin chi tiết về phần mềm và hướng dẫn sử dụng có thể xem tại https://nTrust.vn.